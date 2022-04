Navarra limitará la subida del alquiler en la vivienda protegida

Pamplona – El consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos, José María Aierdi, afirmó ayer durante el pleno celebrado en el Parlamento de Navarra que el Gobierno de Navarra incluirá la vivienda protegida en el sistema de limitación de precios del alquiler.

El pasado 31 de marzo entró en vigor el Real Decreto que, además de la conocida bonificación de 20 céntimos por litro de gasolina, establecía que la actualización del precio del alquiler privado de vivienda no se regiría por el IPC sino que no podría superar un máximo del 2,02%, una medida que, sin embargo, no opera en el mercado de vivienda protegida, según señaló ayer el consejero Aierdi.

Por ello, Aierdi apuntó que la medida "alcanza a los contratos de alquiler privado y no opera con relación a los del mercado de vivienda protegida", por lo que en el próximo Decreto Ley Foral se incluirán medidas que permitan "que esas 5.000 familias que viven en esas viviendas protegidas puedan, efectivamente, beneficiarse" de esta medida.

Una medida insuficiente El consejero Aierdi afirmó con base en todo ello que a pesar de que la limitación a la subida del precio del alquiler aprobada por el Gobierno de España es "positiva", también es "insuficiente", ya que se trata de una medida "coyuntural", cuando lo adecuado sería "resolver los problemas de fondo".

"Es una medida positiva que soluciona temporalmente un problema importante, pero tenemos que profundizar en la raíz de la cuestión y seguir haciendo el esfuerzo necesario en la política de vivienda en esta comunidad", indicó en respuesta a una pregunta oral formulada por Podemos en el pleno parlamentario.

Según Aierdi, esta medida "temporal" es "necesaria y positiva" pero "insuficiente", porque responde a una situación "coyuntural". "Las medidas que debemos afrontar no son paliativas sino de fondo", aseguró el consejero, que apostó, entre otros aspectos, por ampliar el parque de viviendas "asequibles", o actuar en la bolsa de alquiler, que prevé duplicar a finales de legislatura respecto a la de 2015 con programas como Emanzipa.

Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario de Podemos, Mikel Buil, aseveró que ésta es "una medida de emergencia para que el IPC no se aplique automáticamente en la renovación de todos los contratos". Sin embargo, Buil agregó que su grupo busca "avanzar en un sistema coherente de contención de precios en zonas tensionadas que sea capaz de bajarlos". Buil por tanto considera que la medida es "absolutamente insuficiente" y aboga por "pinchar esa burbuja de alquiler".