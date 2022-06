Mil estudiantes, el 25% del total, salen de Navarra para estudiar la carrera

Un millar de nuevos estudiantes preparan sus maletas todos los veranos para vivir su experiencia universitaria fuera de Navarra. Estos jóvenes representan en torno al 25% del total del alumnado que resulta apto en las dos convocatorias de la EvAU y la mayoría no se va muy lejos y opta por universidades públicas de las tres comunidades autónomas limítrofes. Algo más de la mitad de los estudiantes que supera la Selectividad se matricula en una de las dos universidades presenciales sitas en la Comunidad Foral siendo la Universidad Pública de Navarra la preferida. Y es que tres de cada cuatro estudiantes que se queda en esta comunidad elige la UPNA frente al 25% restante que opta por la Universidad de Navarra.

SABER MÁS La mayoría de los grados de la UPNA se llenan tras la primera matrícula

La UPNA es la institución de la que depende el alumnado del distrito universitario de la Comunidad Foral, lo que la convierte en la encargada de tramitar todas las solicitudes de traslado a otras universidades. En los últimos años, los porcentajes se mantienen estable y, según asegura la vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Emprendimiento, Cristina Bayona, apenas se perciben oscilaciones más allá de uno o dos puntos de diferencia. Los últimos datos de la EvAU del pasado año constatan que el 39% de los 3.843 estudiantes que aprobaron las pruebas se matricularon en la UPNA, es decir, en torno a 1.500 alumnos. Un 38% solicita el traslado de expediente a otra universidad mientras que el 23% decide tomar otro camino y no se matricula en estudios universitarios.





Traslado expediente



Si nos centramos en esos 1.460 estudiantes que solicitan traslado de expediente a otras universidades, el 35,14% (unos 510 estudiantes) lo hace para matricularse en la Universidad de Navarra. Esto significa que, del total de aprobados en la EvAU, el 13,3% se decanta por la universidad privada.

SABER MÁS Uno de cada cinco alumnos no va a la universidad al aprobar la EvAU

El resto, casi mil estudiantes, elige un centro académico situado más allá de los límites de la geografía foral. La mitad se matricula en las universidades públicas de las tres comunidades limítrofes: unos 230 estudiantes se inscribieron en la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea, 125 lo hicieron en la Universidad de Zaragoza y unos 70 en la Universidad de la Rioja. "La gente tiende a quedarse en su lugar de origen y si no opta por universidades que le son más cercanas. Además hicimos un estudio a comienzos de la legislatura y se percibe que existe una tendencia a elegir ciertas universidades en función del lugar de residencia. Es decir, la gente del norte se decanta más por el País Vasco mientras que los de la Ribera eligen Zaragoza", reconoce Bayona.

En un segundo grupo de universidades más demandadas están las públicas de Valladolidad, Salamanca, Burgos, Lleida, Barcelona, Politécnica de Valencia y UNED, y las privadas de Deusto y Mondragon.





Titulaciones más demandadas



En cuanto a las carreras que más traslados de expediente desde la UPNA generan se sitúan cinco grados que, curiosamente se ofertan ya en esta universidad: Administración y Dirección de Empresas (6,51%), Enfermería (6,45%), Educación Primaria (5,5%), Derecho (4,41%) y Medicina (3,87%). "En el histórico que tengo de los últimos años ADE, Enfermería y Primaria ocupan siempre las tres primeras posiciones. Se trata de titulaciones muy demandadas por lo que a pesar de que las tenemos en la UPNA siempre hay estudiantes que no pueden entrar bien porque no les da la nota o porque prefieren ir a otra universidad", indica Bayona, que no tiene el dato de cuántas de estos estudiantes se inscriben en la otra universidad sita en Navarra o apuesta por salir de la comunidad.

En un segundo bloque sí aparecen titulaciones que no oferta esta universidad pública como Farmacia, Comunicación Audiovisual, Periodismo o Química, pero también Psicología y Fisioterapia que sí se ofrecen. El incremento de la oferta académica registrado en los últimos años en la UPNA (siete nuevos grados, entre ellos Medicina) no se ha percibido en un incremento porcentual de estudiantes que eligen esta universidad tras finalizar la EvAU. "El porcentaje es similar porque aunque sí tenemos más alumnos al ofertar más grados también han crecido los estudiantes que hacen la EvAU", explica la vicerrectora, quien también reconoce que algunas de las nuevas carreras, las de corte biosanitario, han atraído a más gente de otras autonomías.