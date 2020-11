La Guardia Civil advierte de la proliferación de engaños por internet ante el Black Friday y las compras navideñas

La Guardia Civil ha advertido que durante las fechas del Black Friday y las compras de Navidad "las amenazas para los consumidores en forma de estafas aumentan, sobre todo con el auge del comercio online".

Según ha explicado en una nota, se está detectando un aumento de denuncias por compras de productos que luego el comprador no recibe porque esa tienda nunca ha existido.

Por este motivo, la Guardia Civil ha recomendado comprar "en sitios de confianza" y usar "paginas oficiales con prestigio contrastado" y conexión segura, es decir, que la dirección empiece por 'https' y no 'http'.

En este sentido, llama a no introducir el número de tarjeta en páginas web "de dudosa confianza" y a utilizar plataformas intermedias de pago o tarjetas de crédito ya que cuentan con una política de protección del usuario.

De la misma manera, aconseja revisar las opiniones de otros clientes para saber qué opina el resto de usuarios sobre el comercio. Además, insta a no enviar dinero a desconocidos, no dejar los datos de la tarjeta si no se compra, nunca enviar datos bancarios, ni fotografías ni documentación personal.

Finalmente, ha recomendado conservar todos los documentos relativos a las compras por internet ya que podrían ser necesarios para determinar los términos o condiciones de la venta o para demostrar que se han pagado los productos.

PRODUCTOS FALSIFICADOS Y MENSAJES NO SOLICITADOS

La Guardia Civil ha indicado de que "aunque los productos falsificados se parezcan al original son de calidad inferior y pueden presentar piezas defectuosas, posiblemente de tamaño inferior al reglamentario e incluso los materiales utilizados puede contener sustancias tóxicas o dañinas".

Este tipo de juguetes falsificados "puede ocasionar estrangulamientos, asfixia, descargas eléctricas y riesgo de incendio, entre otros y son un gran peligro ya que en su mayoría son utilizados por niños", ha advertido.

Estos productos son vendidos de manera ilegal ya que no cumplen las exigencias de calidad y seguridad establecidas en la Unión Europea.

Por otro lado, la Guardia Civil ha llamado la atención ante ofertas que se puede recibir a través de cadenas de Whatsap, redes sociales o correo electrónico, "ya que suelen tratarse de una trampa para redireccionarnos a tiendas falsas o dominios que no existen, donde los delincuentes se apoderan de nuestros datos".

"Se debe sospechar de mensajes alarmistas que soliciten pinchar en un enlace o descargar un fichero adjunto, así como de los que pidan datos personales y bancarios", ha destacado.