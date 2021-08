Extorsión telefónica a través de webs de contactos: una treintena de denuncias en Navarra

En caso de ser contactado telefónicamente con el modus operandi descrito NO PAGUE

La Policía Nacional advierte de una extorsión telefónica, principalmente utilizando WhatsApp, que se llevan produciendo a lo largo del año en todo el territorio nacional y también de forma creciente en Navarra, relacionada con anuncios falsos en páginas webs de mujeres que ofrecen sus servicios sexuales a cambio de reembolsos económicos. De momento se tiene conocimiento de más de treinta casos desde principios de año denunciados en Policía Nacional en Navarra que van en incremento en los últimos días.





"Modus operandi"

Los autores de este engaño usan el siguiente modus operandi que pasa, primero, por subir a varias páginas de contactos del estilo "PASIÓN. COM" o "NAVARSEX.COM" anuncios falsos de mujeres que ofrecen sus servicios sexuales a cambio de reembolsos económicos con el fin captar información de las futuras víctimas; ciudad donde se encuentran, nombre, etc., no llegando a concertar cita alguna.

Días o semanas después, los autores contactan con las víctimas, telefónicamente o a través de aplicaciones de mensajería instantánea, utilizando líneas telefónicas contratadas a nombre de personas que no existen. Entonces, informan a los perjudicados que, por haber hecho perder el tiempo a las chicas con las que han contactado, han contraído una deuda económica con ellas.

Intimidan telefónicamente a las víctimas, con el objetivo de generar miedo suficiente para que acepten subsanar la deuda que nunca contrajeron y "solicitan" una compensación económica.

Cuando estos acceden al zanjar la presunta deuda, el modo de pago propuesto por los autores varía en relación a la disposición de los perjudicados. El más habitual es el ingreso de dinero en efectivo a través de cajeros para dificultar la investigación aunque también se han detectado otros métodos de pago. Los autores informan a las víctimas que les dirán el número de cuenta telefónicamente y cuando se encuentren en el cajero. Así se aseguran de que el perjudicado no toma nota de la numeración bancaria.

Por último, una vez que las víctimas realizan un primer pago, siempre se suceden peticiones de dinero posteriores. Las víctimas no denuncian La recepción del dinero por parte de los autores, se realiza de manera inmediata al ingreso a través de cajeros automáticos.





Consejos para evitar caer en la extorsión:

En caso de ser contactado telefónicamente con el modus operandi anteriormente descrito, NO PAGUE. Antes de tomar la decisión de efectuar cualquier pago o dar cualquier tipo de dato personal, contacte con la Policía Nacional para ser asesorado.

Ante este tipo de hechos se recomienda a la ciudadanía que estén alerta y consulten consejos y planes operativos en la página web www.policia.es/colabora.

Por último, recordar que además de poder personarse durante las 24 h en dependencias de Policía Nacional para formular denuncia, puede poner en conocimiento de Policía Nacional estos hechos a través del 091. La inmediatez en la detección del delito cometido facilita su investigación.



Otros casos

La Policía Foral, a través de la Brigada de Delitos Económicos y contra el Patrimonio y del Grupo de Delitos Informáticos, también registra numerosos casos de denuncia por sextorsión (extorsión sexual a internautas), tanto similares a los descritos anteriormente por Policía Nacional como de otras tipologías. Los delitos se cometen a través de distintos métodos, explica la Policía Foral, que apunta que en algunos de los casos los denunciantes aceptaron por redes sociales una solicitud de amistad con mujeres, que tras entablar una conversación acabaron capturando un vídeo íntimo, por el que solicitaron después una cantidad de dinero con el fin de que no fueran difundidos a su entorno familiar, de trabajo y amistades.

En otra ocasión, el internauta recibió un correo electrónico en su cuenta de Hotmail en que le comunicaban que su dispositivo había sido hackeado y que tenían en su poder un vídeo íntimo de la denunciante, supuestamente grabado mientras accedía a alguna página de contenido para adultos; si no pagaba 1.000 dólares en bitcoins en un plazo de cincuenta horas difundiría el vídeo entre sus contactos.

Para evitar situaciones como estas la Policía Foral recomienda evitar hacerse fotografías de contenido sexual, o activar la webcam en contactos íntimos online, muy especialmente las que salga rostro o rasgo identificable. Asimismo pide desconfiar de personas que quieran tener sexo online al poco tiempo de haberse conocido, e insta a mantener actualizado el programa antivirus y a ser posible que éste detecte páginas maliciosas. Aconseja además guardar pruebas y evitar cualquier contacto con el extorsionador.