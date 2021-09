La cooperante tudelana gana el primero de los tres juicios pendientes en Kenia

Marta Oreja Bernal, la cooperante afincada en Tudela que está en Kenia acusada de un supuesto caso de abuso y explotación infantil, ganó este lunes el primero de los tres juicios pendientes contra ella después de que el Ministerio Fiscal no apoyase la denuncia presentada contra ella por una asociación de activistas del país africano, que la acusaba de liderar una organización criminal internacional que supuestamente se lucraría con los donativos que obtiene su ONG.

La propia Marta Bernal, de 29 años y natural de Barcelona, informó a través de las redes sociales de la ONG Supporting Healthcare in Kenya del desenlace de la vista señalada el lunes. "Me siento muy orgullosa de haber podido soportar la presión de estos días y de haber podido sobrellevar esta situación, que por mucho que lo explique y lo describa al detalle, hay que vivirlo para poder hacerse una mínima idea de lo que se sufre", valoró la joven, quien indicó que después de que el fiscal no apreciase pruebas contra ella, la asociación denunciante decidió retirarse de la causa, que automáticamente fue archivada.

Este viernes, 24 de septiembre, está señalado el juicio por abuso y explotación infantil que se suspendió los pasados días 7 y 10 de septiembre. La causa se deriva de una denuncia presentada por el exdirector de la escuela que gestiona la ONG que fundó la cooperante, que atribuye todo a un intento de extorsionarla. El 6 de octubre se debería celebrar el otro juicio pendiente, en el que se le acusa de una supuesta deuda con un médico.