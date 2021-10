Sólo 177 personas superan la prueba teórica de la oposición para cubrir 57 plazas en la Policía Foral

Un total de 177 personas, el 34% de las 508 que realizaron el ejercicio el pasado sábado en la UPNA, han superado la prueba teórica para cubrir 57 plazas de agente de la Policía Foral. Próximamente serán convocadas a la segunda fase de la Oferta Pública de Empleo (OPE), consistente en las pruebas físicas.

La prueba teórica, que no han superado 331 opositores, era un examen tipo test conformado por 100 preguntas, con cuatro opciones de respuesta, que las personas aspirantes tuvieron que responder en un tiempo máximo de dos horas.

Según la lista definitiva, publicada en el Boletín Oficial de Navarra (BON) del pasado 30 de julio, estaban convocadas a la prueba 820 personas (592 hombres y 228 mujeres) todas ellas del turno libre. Sin embargo, finalmente sólo acudieron al examen 354 hombres y 154 mujeres.

RESULTADOS PROVISIONALES

De ellos, únicamente han conseguido la puntuación necesaria 177 personas, según los resultados provisionales. Estos opositores realizarán proximamente la prueba físicas, que consta de cinco ejercicios, todos ellos calificados entre 5 y 10 puntos: levantamiento de peso (press banca), dominio del medio acuático, agilidad (Test Barrow), resistencia (Test Navette), y fuerza-resistencia y coordinación (test saltos laterales).

Las personas que no obtengan la puntuación mínima exigida en cada una de las pruebas, quedarán eliminadas y no pasarán a la tercera prueba, que requerirá la realización de pruebas psicotécnicas para la determinación de la adecuación de las personas aspirantes al perfil profesiográfico del puesto y se calificará como Apta o No apta.