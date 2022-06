Más de 22 millones de adultos europeos declaran ser consumidores de cannabis

Aproximadamente 83,4 millones de personas, es decir el 29 por ciento de los adultos (de 15 a 64 años) de la Unión Europea han consumido alguna vez una droga ilegal, siendo el cannabis la sustancia más consumida; más de 22 millones de adultos europeos que declararon haber consumido cannabis en el último año.



Entre todos los consumidores, se observa un mayor número de hombres (50,5 millones) que de mujeres (33 millones). Y, respecto al resto de drogas, tras el cannabis los estimulantes son la segunda categoría notificada con mayor frecuencia. Así, se estima que en el último año 3,5 millones de adultos consumieron cocaína, 2,6 millones de MDMA y 2 millones de anfetaminas.



Mientras, alrededor de un millón de europeos consumieron heroína u otro opioide ilegal en el último año. Aunque la prevalencia del consumo es menor en el caso de los opioides que en el de otras drogas, los opioides siguen representando la mayor parte de los daños atribuidos al consumo de drogas ilegales.



Estos datos se han dado a conocer en la presentación este martes en Lisboa (Portugal) del 'Informe Europeo sobre Drogas 2022: Tendencias y novedades', del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (EMCDDA, por sus siglas en inglés), donde se ha dejado patente el "rápido repunte de la oferta y el consumo de drogas tras la disrupción provocada por la COVID-19".





