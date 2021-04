Desalojada en Barcelona una orgía con 61 participantes que incumplían las restricciones

La Guardia Urbana de Barcelona desalojó el pasado domingo una fiesta ilegal en un sex-shop del distrito del Eixample, en Barcelona, que incumplía las medidas sanitarias contra la COVID-19. En el interior del establecimiento había más de 60 personas, una parte de ellas manteniendo relaciones sexuales y, otros saltándose varias restricciones como ir sin mascarilla o sin respetar la distancia de seguridad.



Cuando la Guardia Urbana accedió al inmueble, se toparon con 65 personas, aunque no todas ellas estaban participando en la orgía. Según ha informado la Guardia Urbana este martes, 61 de los participantes fueron denunciados por los hechos. por no respetar las restricciones impuestas tras la declaración del estado de alarma, entre ellas la de llevar mascarilla, e interpusieron nueve actas administrativas al local, Snow Dreams, que permitió la orgía dentro del establecimiento, y se levantó un acta por posesión de drogas de una persona participante.





Diumenge passat, gràcies a la col·laboració veïnal, vam desallotjar una festa il·legal en un Sex-Shop de l'Eixample on no es respectaven les mesures anti #covid19.

Balanç:

?? 61 denúncies d'infraccions #covid19

?? 9 denúncies administratives al local

?? 1 acta per drogues#gubEIX pic.twitter.com/6LDwi21PuF