Llega el KAP, la polémica moda de los influencers

El método de las pseudoterapias está cogiendo cada vez más fuerza. Este tipo de terapias, enfocadas al tratamiento espiritual, se ven cada vez más a menudo en las redes sociales, traídas de la mano de los influencers.



Sin embargo, no todos están a favor de estas prácticas. Paz Padilla o Anabel Pantoja fueron algunas celebridades que despertaron la polémica por practicar estas terapias. Ahora, el debate a vuelto a ponerse sobre la mesa por un vídeo que la influencer Dulceida compartió en sus redes sociales practicando con su entrenadora Magali Dalix la terapia del KAP.





hoy dulceida nos enseña a capitalizar una ruptura en instagram ?? pic.twitter.com/9MgYEEkmPw — ???????????????? ???????????? © (@coolturabasura) July 24, 2021

¿Qué es el KAP?

La polémica en redes

Es que os imaginais que os pagasen por llorar una ruptura en instagram???? Hubiese sido puto millonaria https://t.co/wtgNmGpdv8 — almu.ro (@almurgc_) July 25, 2021

Me parece muy bien si quiere decir que no está en su mejor momento pero que no fomente estas mierdas entre casi 3 millones de seguidores. Me habéis pedido mucho mi opinión sobre el tema así que os dejo lo que escribí ayer en IG?? https://t.co/8NJeFp0X9P pic.twitter.com/Bu4Ctn8G9x — Sandra (@conlugaradudas1) July 25, 2021

El KAP (Kundalini Activation Process) es una. También conocida como 'el yoga de la conciencia', esta práctica tiene como objetivo despertar la energía, llamada, que se ubica en la base de la columna vertebral y forma parte del primer chakra, conocido como. En teoría, gracias a ello la persona consigue unaPara lograrlo, la persona se tumba en una posición relajada y los, nombre que reciben los encargados de llevar a cabo la práctica, se encargan de estimular los puntos donde se ubican los chakras.No obstante, no es oro todo lo que reduce. Este tipo de praxis pueden acarrear, como es el caso delDesde el blog Netinbag informan que, si el procedimiento no se realiza correctamente, la persona puede sufriren las articulaciones y sensación deen la espalda. A su vez, se pueden generar sentimientos deque tienden a magnificarse por influencia de otros sentimientos negativos., fueron muchos los que criticaron a Dulceida por compartir el vídeo. Entre las principales críticas, destacaron la acusación de que estabacon su parejal y el promover terapias no llevadas a cabo por profesionales de la salud mental.Ante la situación, la influencera aquellos que difundían las críticas."Compartir tu vida en redes no significa que tengas que aguantar insultos o que deseen cosas muy feas", escribió en su cuenta de Instagram.