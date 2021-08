Vigo contará con once millones de luces led en Navidad

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha desvelado hoy que la ciudad contará con once millones de luces led para celebrar esta Navidad, un millón más que el año pasado.



Así lo ha contado este miércoles el regidor en un acto en el centro de la ciudad, con el que ha comenzado la instalación de la iluminación de más de 350 calles y de mil árboles, frente a los 450 de las fiestas de 2020.



Caballero ha incidido en que la iluminación navideña de Vigo es respetuosa con el medio ambiente por las luces led que utiliza, las cuales estarán encendidas desde noviembre hasta enero y las que, según el alcalde, consumen menos que un campo de fútbol durante el mes de enero.



Además de las luces led y de dos pistas de hielo, ya instaladas las navidades pasadas, la ciudad contará con una pista de esquí. "Los que esquían en invierno pueden venir a Vigo y tener una rampa de nieve para esquiar al lado del hotel", ha dicho Abel Caballero.



De nuevo, la ciudad tendrá 'el árbol más alto del mundo' y el 'muñeco de nieve más alto del mundo', que será tres metros más alto que el de las pasadas navidades.



Otras atracciones, como la noria gigante, el mercadillo, la caja de regalo gigante o la gran bola de Navidad repiten, pero Caballero ha anunciado más novedades que irá desvelando con el paso de los meses hasta el encendido de las luces, cuya fecha no se conoce todavía.



Por último, este año, el Ayuntamiento diseñará una aplicación informática para que nadie se pierda la decoración de ninguna calle.







Hoy arranca la Navidad en Vigo. La mejor del mundo. Nos encanta que nos visitéis. ¡Os queremos! pic.twitter.com/GdI3KLG4S3 — Abel Caballero (@abelcaballero) August 4, 2021

Pique entre Vigo y Ourense

El alcalde del Pha asegurado que toda esta decoración navideña, un presupuesto, para él, "ridículo comparado con otras ciudades".La ciudad de(Estados Unidos) ha vuelto a ocupar buena parte del discurso del regidor: "Estoy seguro de que Nueva York aprende mucho de Vigo, aunque les cuesta confesar que la primera ciudad del mundo aprende de la segunda, que es Vigo", ha comentado con ironía.Sin embargo, Vigo no es la única ciudad gallega que se ha adelantado cuatro meses a las fiestas navideñas.comenzó la instalación de las luces el martes 3, un día antes de la inauguración de Abel Caballero.Aunque las luces no se encenderán hasta el puente de la Constitución el -3 de diciembre-, el alcalde ourensano,, ha asegurado que "nunca antes se habían instalado con tanta previsión".Tras informarle al alcalde dede la previsión del ourensano, el primero no ha querido entrar en comparaciones, pero ha mencionado que las estructuras de la iluminación permanecen instaladas todo el año en la ciudad. "Los cables en Vigo están instalados desde años atrás. No entro en comparaciones, pero el soporte ya llevamos muchos años teniéndolo" , ha dicho.Además, Caballero ha querido zanjar el '' con Ourense: "Nuestra referencia en Navidad es Nueva York, estamos atentos a lo que hace Nueva York y Nueva York está atenta a lo que haga Vigo".