La última orca cautiva de Canadá golpea brutalmente el cristal de su acuario tras perder a sus crías y estar aislada desde 2011

El autodestructivo comportamiento de la orca Kiska, que golpea brutalmente el cristal de su particular jaula, ha puesto de nuevo sobre la mesa el cautiverio animal y su utilización para exhibiciones en espectáculos artificiales.



Kiska es apodada por la asociación Whale Sanctuary Project como "la ballena más solitaria del mundo", por tener el triste honor de ser la única orca que vive actualmente en el zoológico y parque acuático Marineland Niagara Falls, en Ontario (Canadá), y también la única que queda en cautividad de todo el país.



En un desgarrador vídeo, de alrededor de 30 segundos, Kiska golpea su cabeza y todo su cuerpo contra la pared del acuario. El activista anti-cautiverio Phil Demers, quien trabó en el pasado en el parque de Marineland, en Ontario, asegura que "Kiska está angustiada" y por ello muestra un "comportamiento peligroso y autodestructivo". "Es la única orca cautiva en América del Norte mantenida en aislamiento social respecto de cualquier otro mamífero marino" , asegura Demers. A sus casi 40 años y viviendo en completa soledad desde 2011, Kiska muestra un gran deterioro físico y mental.



Por su parte, Rob Lott, también activista anti-cautiverio en Whale and Dolphin Conservation, asegura que el comportamiento de Kiska "es el resultado directo del estrés de la orca, de origen islandés, capturada en la naturaleza y criada en un ambiente artificial durante las últimas cuatro décadas".





Another angle. This is dangerous and self harming behaviour. Kiska is in distress. pic.twitter.com/3MSMt9T9UI