Un artista se queda con 72.000 euros de un museo y entrega dos lienzos en blanco

Un artista danés se ha llevado nada menos que 72.000 euros por entregar dos lienzos en blanco y calificarlos como arte. Jens Haaning, que así se llama, recibió un encargo del Museo de Arte Moderno Kunsten en la ciudad de Aalborg, Dinamarca. El acuerdo al que habían llegado era que Haaning recreara dos obras que hizo en los años 2007 y 2010, en las que se representaban los ingresos medios anuales de un austriaco y un danés. Para ello, el Museo prestó a Haaning 84.000 dólares en billetes (72.000 euros) para que el artista los incluyera dentro de su obra. La sorpresa para el Museo llegó cuando al recibir las supuestas obras sólo encontró en el paquete dos lienzos en blanco, que Haaning definió como arte conceptual.

Para incrementar aún más el cachondeo, Haaning denominó a su pieza con el nombre de Take the money and run (coge el dinero y corre). "El trabajo es que les he quitado el dinero. No es un robo. Es un incumplimiento de contrato y el incumplimiento de contrato es parte del trabajo", afirmó el artista, según relata Gizmodo.

El danés aseguró que los lienzos en blanco tienen su sentido, y que Take the money and run es la respuesta a la ínfima remuneración que iba a recibir por participar en la muestra del museo con sus dos obras, que, según él, le habrían costado 3.300 euros de su propio dinero si quería recrearlas, lo que "no captaba el sentido de las obras originales".

Pese al descaro del artista en su acción, el Museo no ha censurado sus obras y las ha expuesto dentro de la muestra que versa sobre el papel de los artistas en el mercado laboral. Eso sí, el Kunsten pretende que, cuando la exposición llegue a su fin, en enero, Haaning devuelva el dinero prestado como estaría reflejado en el contrato, algo que el creador danés por ahora descarta.