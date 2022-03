Una mujer 'revienta' Twitter tras el lapsus que ha tenido en el supermercado

Unos grandes almacenes es un lugar donde pueden suceder muchas cosas, pero lo que le ha pasado a una mujer que acudió a comprar junto a su hija ha revolucionado Twitter. El momento en sí fue tan surrealista que casi eran incapaces de articular palabra, ya que estaban 'muertas de risa'.



Como se ve en el vídeo que luego subieron a TikTok y a Twitter, la mujer llevaba un carro de la compra mientras su hija le pregunta qué le ha pasado. La señora tenía tal ataque de risa que acabó contagiando a su hija.



"Mira, os cuento", dice la chica ante la imposibilidad de su madre de articular palabra. Entonces explica que su madre "había dado paso" a otra señora "que no podía pasar". El momento cumbre llega cuando se da cuenta de que no existe la otra señora, sino que es ella misma reflejada en el espejo que acaba de comprar y que lleva en el carrito.



"Voy andando, estaba despistada viendo una cosa y hago así (mirando a su derecha, que es donde estaba el espejo) para dar paso a la señora", relata la mujer sin poder parar de reír.





Llevo desde ayer viéndolo, me lo he guardado para esos días malos, no paro de reír, lloro de la risa ????????me duele el ostomago, que bueno por dios ????????????????????????