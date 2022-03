Una abuela se lía con un efecto de su nieta en TikTok y acaba en desastre

Las redes sociales y sus divertidos efectos tienen sus peligros para quien no las domina. Un simpático vídeo de TikTok que una nieta grababa en la habitación de su casa y que utilizaba un filtro que simulaba que la persona se cae al suelo casi acaba en desgracia para su abuela. El vídeo acumula 54 millones de visualizaciones en un día contando sólo las registradas en TikTok, porque también se ha viralizado por Twitter, Instagram y WhatsApp.



Brunella Battistina, una joven peruana de Lima y con mucha presencia en las redes sociales (cuenta con 800.000 seguidores en TikTok), estaba grabando un vídeo en su habitación utilizando el filtro Loop me, en el que la silueta de quien aparece en la grabación parece desplomarse hacia el suelo varias veces por segundo.



En ese momento apareció su abuela. Su nieta la agarró del brazo y la llevó junto a ella, y le enseñó la pantalla del teléfono móvil. Cuando la señora vio su silueta y la de su nieta cayendo hacia delante no entendió nada, y se acercó más al móvil señalando la pantalla. Y lo que pasó fue que el efecto se convirtió en realidad y la abuela perdió el equilibrio y cayó, desapareciendo del plano.





El vídeo en el que la nieta muestra que su abuela está bien.

Al darse cuenta, Brunella puso cara de susto, pero le duró muy poco y comenzó a reírse consciente de que no había pasado nada grave. Viendo la repercusión del vídeo, la tiktokersubiendo varios stories a Instagram. "Quiero aclarar que yo no empujé a mi abuelita en el vídeo. Es mi abuelita, ¿cómo voy a hacer eso?