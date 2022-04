La respuesta viral de una madre en un grupo de padres de WhatsApp

Es habitual escuchar a personas que están hartas de los grupos de WhatsApp de padres del colegio. Que si no paran de escribir en todo el día, que si hay que repetir todo mil veces, que si se tratan temas que no vienen a cuento... El mensaje que una madre ha escrito en uno de esos grupos y que ha compartido en Twitter se ha hecho viral y ha dividido a las redes entres quienes están de acuerdo con lo que ha hecho y quienes no.



La usuaria @Karvala, que se llama Sara y es alavesa, ha compartido una captura de pantalla de una conversación en un grupo de padres y ha escrito: "Bueno, pues ya me odian en el grupo de WhatsApp del cole". ¿Y por qué le odian? En esa captura se ve cómo cinco padres o madres dan en unos pocos minutos las gracias por algo que no se ve a otro miembro del grupo, escribiendo "eskerrik asko" o emoticonos de aplausos. Y al parecer esos mensajes repetitivos son muy habituales.



Y ahí entra @Karvala, que, harta de tantos mensajes iguales y para ella innecesarios, escribe lo siguiente: "Buenas, no querría yo crear bronca ni nada parecido, pero ¿qué os parecería si ya dejamos preestablecido que todos estamos muy agradecidos a cualquier cosa que consideréis oportuna compartir por aquí y no necesitamos 25 notificaciones exactamente iguales cada vez? Que el primero ya lo agradezca, lo sienta o dé ánimos en representación de todos los demás".





Y que me dices del... Mi hij@ ha perdido X cosa, alguien la tiene?



Yo no

Yo no

Yo no

Yo tampoco

Yo no

Yo no

...



