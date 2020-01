La ENT abrirá el año con la obra familiar 'Tricky Jump!'

pamplona - La Escuela Navarra de Teatro abrirá el año con la representación en su escenario del espectáculo Tricky Jump!, una obra familiar en inglés prevista para los días 18 y 19 de enero. Hasta el mes de marzo, la sala de la calle San Agustín de Pamplona acogerá varios montajes dirigidos a todos los públicos, mayores y pequeños, de género cómico, irónico, crítico y hasta musical. No en vano, el 7 de febrero, la compañía Lilura Teatro estrenará sobre dichas tablas su nueva propuesta, Bufonada Impromptu.

Después del montaje familiar en inglés que protagonizan Sandra Aguerri y Xabier Artieda, los días 25 y 26 de enero será el turno de Iluna Producciones, que ofrecerá sesión doble cada uno de los dos días, con Ana Montaña. Un cuento medieval, a las 18.00 horas, y Pasos de la política española, a las 20.00.

Una producción propia de la ENT, Gracias a la vida, escrita y dirigida por Rubén Hernández, se representará el 31 de enero y el 1, 2, 14, 15 y 16 de febrero. Se trata de un montaje que contesta con humor a las grandes preguntas de siempre: ¿Existe el más allá? ¿Hay más acá? ¿Dónde estamos antes de nacer?

bufones Por su parte, el 7, 8 y 9 de febrero llegará el estreno de Bufonada Impromptu, "musical deformado" de los navarros Lilura, que rescatan la figura del bufón para causar risa y alguna reflexión que otra. Asimismo, Amico Teatro mostrará los días 21, 22, 23, 28, 29 de febrero y 1 de marzo la versión para sala de la obra de teatro y danza Amico on the beach, y el 6, 7, 8, 13, 14 y 15 de marzo regresará al escenario del Casco Viejo pamplonés Eché mi corazón a freír en la sartén. También volverá Xabier Artieda, esta vez con Everybody needs bheroes!, el 20, 21 y 22 de marzo. - D.N.