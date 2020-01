Queen Tribute lleva el domingo al Gayarre el espectáculo ‘Break Free’

pamplona - Queen, una de las bandas de rock más potentes de la historia y todos sus éxitos, vuelven de nuevo a los escenarios con el espectáculo Break Free, que se podrá disfrutar este domingo en el Teatro Gayarre.

Queen Tribute, la banda creadora e intérprete de este directo, logra capturar tanto el sonido original como el personalísimo estilo y puesta en escena que catapultaron al grupo liderado por Freddie Mercury a la fama internacional, y recrea las canciones de ópera rock, los himnos universales y las poderosas baladas que situaron a Queen en lo más alto de listas de éxitos durante dos décadas. Temas como We Are the Champions, I Want to Break Free, We Will Rock You o Bohemian Rhapsody que sonaban en abarrotados macrofestivales y estadios de fútbol en los años 70 y 80 aún hoy continúan erizando la piel e incendiando al público. El espectáculo que presentan este domingo a las 19.00 horas en Pamplona, de 2 horas de duración (incluido descanso), es una oportunidad para experimentar la fuerza, la emoción y la genialidad musical de Queen en su mejor momento y de recordar aquellos These Are the Days of Our Lives (Días de nuestras vidas). Las entradas para disfrutar del directo cuestan entre 29,70 y 33 euros. - D.N.