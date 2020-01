Rosalía, Alejandro Sanz o Estopa estrenan el palmarés de los Premios Odeón de la música

MAdrid - Los I Premios Odeón, organizados por el brazo más poderoso de la industria discográfica en España, se saldó ayer lunes con un palmarés muy repartido y con una gala que reunió a grandes estrellas de la música para celebrar que los malos tiempos del negocio (al menos la parte alta) quedaron atrás.

Así, la ceremonia ofrecida en el Teatro Real de Madrid coronó como álbum de mayor éxito de 2019 a #ElDisco, de Alejandro Sanz; como mejor canción a Contando lunares de Don Patricio y Cruz Cafuné, el de mejor vídeo fue para Con altura de Rosalía, J Balvin y El Guincho, y el de mejor directo, a Manuel Carrasco, el artista que "más entradas" vendió el pasado año.

Porque "cada escucha, cada visualización y cada álbum comprado hasta el día de la gala" determinaron el resultado de estos "Premios Objetivos", según dijeron los organizadores, basados en las cifras y repercusión de los artistas, como las de José Mercé y Tomatito, distinguidos por De verdad, como mejor álbum de flamenco.

No han sido los únicos reconocimientos entregados. Vanesa Martín resultó elegida artista Odeón femenina 2020, Beret como su contrapartida masculina, mientras los Estopa se significaron en la categoría grupal. Entre los latinos triunfaron los colombianos Morat y la joven Aitana se ha alzado con el premio a la revelación del año.

El público, de manera conjunta con el comité organizador, ha sido el encargado de votar esta tanda de ganadores de entre una lista de candidatos seleccionados en virtud también de los datos de ventas, escuchas y visualizaciones de 2019, en cuya primera mitad los ingresos de la música grabada en España crecieron un 26,9%, el mayor incremento desde principios de siglo.

Con semejante panorama y lluvia de premios la música intentó convertirse en remedio frente a un "blue monday" en el que el Teatro Real se engalanó, con escenografía del artista Suso33 y amenizada por el ácido humor de Quequé, para acoger la ceremonia, organizada por la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales, Agedi, que es la entidad de gestión de las compañías discográficas.

Homenaje y apoyo En su interior, una alfombra roja por la que pasó lo más granado del sector en un desfile en la que los brillos han tomado el protagonismo en vestuarios y maquillajes y tanto en el caso de ellas (véase Ana Guerra, una de las primeras en aparecer) como en el de ellos (Alfred García o la arriesgada apuesta de Omar Montes, con varias cadenas maxi en oro).

En apoyo a la iniciativa no faltaron autoridades oficiales, representadas por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, quien defendió el nivel de la música que se hace en este país, "que es muy diversa y es una manera también de hacer España".

A él le ha pedido en su discurso el presidente de Agedi, Antonio Guisasola, "el apoyo de los poderes públicos, que no se queden en que hacemos marca España, porque la música es cultura, industria y empleo, especialmente a la música grabada, que es el sector que menos ayudas públicas tiene, pero con el IVA más alto". Este discurso precedió a la entregad del premio de honor de la noche al cantante y compositor José Luis Perales, quien hace unos meses anunció su retirada y que se definió como "Yo lo que he hecho ha sido retratar las vivencias de la gente: soy un contador de historias, no un cantante". - Efe