Un 'youtuber' en busca de nuestra identidad

feminismo, machismo, racismo, hembrismo... Ismos por todas partes "y se nos olvida que, ante todo, somos personas". Para ayudarnos a recordarlo, el Taller de Teatro Navarro Villoslada ha montado "una comedia musical muy gamberra". Se trata de Personajas, título que, tal y como viene cargada la actualidad informativa estos días, bien podría provocar a la RAE, pero no, porque la palabra está pensada para desglosarse así: Persona-ja-s. Es decir, que mejor vamos recuperando la costumbre de ser personas antes que nada y de paso nos reímos un poco. Para empezar, este viernes a las 19.30 horas en el centro de la avenida Arcadio María de Larraona, 3 de Pamplona.

Esta es la propuesta del emblemático taller que desde hace tres cursos dirigen Ana Artajo y Ion Martinkorena y para el que siguen escribiendo obras de creación con importantes referencias al teatro universal. Así, después de Generación Lorca y de Inverness llega Personajas, montaje construido por un equipo de 27 personas, de entre los que destacan, sin duda, los intérpretes, estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato. La historia se inicia en un mundo distópico en el que el enfrentamiento entre hombres y mujeres alcanza tal punto que deciden separarse del todo y construir un muro donde habitar mundos diferentes. Y la decisión llega a ser tan extrema que rompen cualquier obra de arte, incluidas las de teatro, que incluyan acciones conjuntas entre personajes de ambos géneros. Es decir, casi todas. Los libros, guiones y libretos completos quedan prohibidos y, por tanto, ya no tiene sentido que las historias se cuenten o se representen, "y empiezan a olvidarse", cuenta Artajo. Hasta que, hartas y aburridas de estar en el limbo, se produce la reacción de las personajas, es decir los personajes femeninos de obras de todos los tiempos, desde la Antígona de Sófocles hasta la Carmela inventada por Sanchis Sinisterra, pasando por Julieta, Rosaura, de La vida es sueño; doña Juana, de Don Gil de las Calzas Verdes, o Bernarda Alba.

Estas mujeres saben de la existencia de un joven, un youtuber desmotivado que casualmente posee, por legado de su abuelo, la única biblioteca completa que aun existe. Y deciden visitarle para convencerle de que hay que volver a unir las historias. En el camino, no exento de peligros, dado que se trata de una operación del todo ilegal, irán encontrándose con los personajes masculinos, "que están en terapia". Es el caso de Edipo, de Romeo, de Max Estrella, de Don Juan o del Kowalski de Un tranvía llamado deseo.

en la intimidad Este es el planteamiento "macarra" con el que el Taller Navarro Villoslada quiere lanzar dos mensajes. El primero, y más general, es que "todos somos seres humanos", independientemente de los adjetivos y apelativos que nos ponemos y nos adjudican. El segundo, que descubrirse a sí mismo y aceptarse, "saber que todos valemos", es, seguramente, el viaje más complicado y a la vez ilusionante y satisfactorio que vayamos a hacer en la vida. Nuestra identidad se componen de estos dos ingredientes combinados. Eso sí, "este montaje no pretende dar lecciones a nadie" ni es un planfleto didáctico, sino "una comedia musical muy gamberra", indica Martinkorena. Y es que el vehículo "está adaptado para llegar a un público juvenil", con canciones de Sabina, Celtas Cortos, Bisbal... y números de baile en directo. "Llevamos 300 horas de ensayos, los actores hacen hasta 43 personajes diferentes y han currado muchísimo con sentido de grupo", porque Personajas también defiende que juntos siempre es mejor, apunta la codirectora. Y Martinkorena añade: "Nos pareció que estos conceptos eran muy apropiados para la edad que tienen, en la que todo se vive con mucha intensidad". Y la búsqueda de un lugar en el mundo es casi la única brújula. De ahí que sea tan original la idea de "sacar a estos personajes icónicos de sus historias" y mostrar cómo son cuando no están en plena acción. Es decir quién es Julieta sin Romeo o cómo es Bernarda fuera de la asfixiante atmósfera de su casa.

energía contagiosa Precisamente, ambos directores se han contado con la energía tan viva que desprenden los componentes del taller. "Y queremos que el público también lo haga". Será inevitable. No hay más que escuchar un rato a tres de los protagonistas de esta propuesta para saber que lo han dado todo, que han aprendido mucho y que la obra no da tregua y discurre como un tiro de principio a fin. Para Dana Gottardi, que da vida a Doña Juana, "lo mejor de esta obra es que, reuniendo a personajes de obras de distintos momentos, se perciben temas que están de actualidad y que nos interesan como, por ejemplo, la necesidad de sentir confianza en uno mismo". Además, "siempre está bien sacar el lado divertido de la cultura", agrega. En esto coincide Asier Bronte (Paulino), al que le parece un acierto que se haya utilizado a un youtuber, "que es una figura que conocemos todos", para acercar la peripecia a los intérpretes y al público. Y Pedro Garayoa (Max Estrella/El Completador) opina que "en tiempos en los que tenemos todo tipo de estímulos, con las series, los videjuegos, etc, esta es una buena forma de acercarse al teatro", diferente a la que se estila en un aula convencional. Los tres coinciden, además, en que desde septiembre hasta ahora, "el cambio que hemos experimentado es tremendo". Como actores y como personas.

en corto

La obra. Personajas.

Compañía. Taller de Teatro Navarro Villoslada.

Dirección. Ana Artajo y Ion Martinkorena.

Elenco. Nicolás Alberdi, Diego Arbea, Amaia Astrain, Asier Bronte, Ainhoa Chica, Javier Cuesta, Aitor Díaz, Delia Dinca, Javier Estévez, Pedro Garayoa, Irene Gil, Dana Gottardi, Maite Iso, Jon Larumbe, Leyre Oiz, Saray Otamendi, Ana Rosas, Miriam Rubio, Samira Suleimanova, Daniel Torres.

Equipo técnico. Unai Juanche, Melanie Klein, Munni Puig y Sergio Tellechea.

Músicos. Guitarras: Manuel Holgado y Teo Guzga; bajo: Nicolás Alberdi; batería: Pedro Garayoa y Nicolás Alberdi; clarinete: Leyre Oiz y Maite Iso; piano: Miriam Rubio; violín: Dana Gottardi.

Estreno. Viernes, 24 de enero, 19.30 horas en el IES Navarro Villoslada.

Más funciones. Las funciones para público general serán también el 25 y 31 de enero; 1, 7, 8, 14 y 15 de febrero; 6, 7, 14, 20, 21 y 28 de marzo; 3, 4, 24 y 25 de abril.