Cuarentena, series en plataforma

Los catálogos de series de las plataformas son prácticamente inacabables. Esta es solo una miniselección entre la gigantesca oferta de cuatro de los principales canales de 'streaming' para afrontar los días de aislamiento.

Una semana ya de aislamiento oficial, pero bastantes más días de confinamiento oficioso como consecuencia de la crisis pandémica desatada por el coronavirus. Un hecho extraordinario que explica la cantidad de tiempo que estamos dedicando a ver televisión. Como dato de referencia, solo el pasado domingo día 15, primer día en vigor del estado de alarma, 35,2 millones de personas vieron la televisión en el Estado durante al menos un minuto, 35,2 millones de personas, la mayor cifra jamás registrada en el Estado. Datos récord también los logrados por el streaming, que ese mismo día sumó 7,2 millones de espectadores con 29 minutos de media.

Horas que pueden servir, entre otras cosas, para ponerse al día con la variadísima y amplísima oferta de series que las distintas plataformas de streaming y pago tienen a disposición de los espectadores. DNA les ofrece una propuesta de selección de una docena de series televisivas, algunas más recientes –caso de Fleabag, por ejemplo, gran triunfadora de los Emmy el año pasado, o de la exitosa producción española La casa de papel, que prevé el estreno de su cuarta temporada a comienzos de abril–, otras ya más antiguas –como la nostálgica Freaks and Geeks o la revisitada The office– o con un buen número de temporadas a las espaldas. Desde la comedia –como Mira lo que has hecho, con el televisivo Berto Romero como protagonista, que prepara ya el estreno de su tercera temporada, o la agridulce comedia protagonizada por Jim Carrey, Kidding– a la que muchos consideran una digna sucesora de Juegos de tronos, al menos en lo que a peleas familiares por el poder se refiere, Succession. Y, por supuesto, no podía faltar alguna cita con las catástrofes, desde la referencial Chernobyl, que ahonda más allá de la de por sí terrible catástrofe nuclear, a Between, en la que una misteriosa enfermedad sume en el confinamiento a un pueblo. Y son solo una gota en el océano de la oferta a disposición del espectador.

'Chernobyl', catástrofe y desinformación. El 26 de abril de 1986 la central nuclear de Chernobyl en Ucrania, URSS, sufrió un gravísimo accidente nuclear. Jared Harris encarna a Valery Legasov, un brillante físico nuclear soviético. Stellan Skarsgård interpreta al viceprimer ministro soviético Boris Scherbina, asignado para liderar la comisión del Gobierno en Chernobyl. Emily Watson es Ulana Khomyuk, una física nuclear soviética empeñada en resolver el misterio de qué llevó al desastre de Chernobyl.

'Succession', familia y poder. El poder, la política y la familia desde el punto de vista de un envejecido magnate de los medios de comunicación y de sus cuatro hijos. La multimillonaria familia Roy embarcada en una shakespeariana batalla por la sucesión del patriarca al frente de su imperio. Dos temporadas.

'Watchmen', una de superhéroes. Ambientada en un universo alternativo donde los superhéroes enmascarados son tratados como forajidos, abraza la nostalgia de la innovadora novela gráfica original del mismo nombre, mientras trata de abrir nuevos caminos propios. Regina King lidera el elenco como Angela Abar, una mujer con dos máscaras; una como detective principal en la Policía de Tulsa y otra como esposa y madre de tres hijos.

'Freaks and Geeks', entre la nostalgia y el drama adolescente. La experiencia de la adolescencia vivida por frikis y geeks de un instituto de Michigan, en los 80. Comedia dramática producida por Judd Apatow, y Paul Feig, creador de la serie.

'the office'. Protagonizada por Steve Carell, se presenta como un falso documental sobre una oficina y sus empleados con momentos hilarantes. Con nueve temporadas en su archivo, comenzó a emitirse en 2005.

'fleabag', referencia de 2019. Gran ganadora de los Emmy 2019 y creada por la también premiada Phoebe Waller-Bridge, que también es la protagonista, la comedia sigue a una joven londinense asediada por los problemas. Una serie, con dos temporadas, conocida por romper la cuarta pared.

'La peste', apuesta de calidad. En la segunda mitad el siglo XVI, Sevilla es la metrópoli del mundo occidental, puerta de acceso de América en Europa. Durante una plaga de peste negra, un exmilitar, huido para salvar la vida tras ser condenado por la Inquisición por imprimir libros prohibidos, regresa para encontrar al hijo de un amigo fallecido. De los responsable de títulos como La isla mínima.

'Kidding', jim carrey en tv. Una agridulce comedia dramática en la que Jim Carrey interpreta al peculiar Jeff, más conocido como Mr. Pickles, dueño multimillonario de su propia marca personal y todo un icono de la televisión infantil, detrás del que se esconde un tipo inestable y, sobre todo, bastante infeliz. La historia de un hombre demasiado bueno a punto de perder la cabeza en un mundo demasiado cruel.

'Mira lo que has hecho', la paternidad con humor. Esta comedia, producida en colaboración con El Terrat, comenzó a emitirse en 2018 y recorre la experiencia de la paternidad desde el punto de vista de una pareja, la formada por Berto (Berto Romero) y Sandra (Eva Ugarte). Las dos primeras temporadas están disponibles bajo demanda, a la espera del estreno de la tercera.

'Between', un pueblo en cuarentena. Serie de 2015 –dos temporadas– en la que, tras una misteriosa enfermedad que mata a los mayores de 21 años, los supervivientes de un pueblo deben valerse por sí mismos cuando el gobierno impone una cuarentena.

'La casa de papel', a por la cuarta temporada. Ocho atracadores toman rehenes en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Desde el encierro, su líder manipula a la Policía para desarrollar un ambicioso plan. Exitosa producción española que suma tres temporadas y prevé el estreno de la cuarta el 3 de abril.

'stranger things', el guiño a los 80. A raíz de la desaparición de un niño, un pueblo desvela un misterio relacionado con experimentos secretos, fuerzas sobrenaturales aterradoras y una niña muy extraña. Tres temporadas, a la espera de la cuarta.