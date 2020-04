Artes escénicas, música y cine, entre las medidas urgentes extraordinarias

madrid – El Gobierno ha incluido a las empresas de los sectores de las artes escénicas, musicales y del cinematográfico y audiovisual en el Real Decreto-ley aprobado ayer de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, según anunciaron la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, y los vicepresidentes Nadia Calviño y Pablo Iglesias tras el Consejo de Ministros.

Tal y como recoge el borrador de este Real Decreto-ley, con estas medidas se tendrá en cuenta, en particular, las "especificidades de aquellas empresas que presentan una alta variabilidad o estacionalidad del empleo o una relación directa con eventos o espectáculos concretos, como sucede, entre otros, en el ámbito de las artes escénicas, musicales, cinematográfico y audiovisual". En concreto, en el caso de contratos temporales, el compromiso de mantenimiento del empleo no se entenderá incumplido cuando el contrato se extinga por expiración del tiempo convenido o la realización de la obra o servicio o cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación. Asimismo, subraya que, en todo caso, las medidas previstas en los artículos 22 a 28 de Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, resultarán de aplicación a todas las personas trabajadoras, "con independencia de la duración determinada o indefinida de sus contratos".

Según destacó Calviño durante su intervención, con estas medidas se cubren "lagunas" en distintos colectivos, y se da un "tratamiento específico a sectores con enorme volatilidad en el ámbito del empleo o para los que el volumen de trabajadores puede depender sustancialmente de prestación o evento", como es el caso, según especificó, del sector de "las artes escénicas, musicales, cinematográficas y sector audiovisual".