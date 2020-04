La Asociación del Corzo Español cumple 20 años

pamplona – Adecana, entre los convenio que tiene con diversas asociaciones del ámbito medioambiental y cinegético, mantiene uno de especial significación con la Asociación del Corzo Español, con la que lleva colaborando desde que fue firmado en 2007, trasladando a sus asociados la gran labor que ha desarrollado a favor esta especie.

A lo largo de estos años, grandes cazadores y científicos han formado parte de su Junta directiva, como su actual presidente honorario, Pablo Ortega, cazador y ornitólogo que ahora está enfrascado en un interesante canal de YouTube e Instagram en defensa de la caza bien hecha; el doctor en veterinaria Gerardo Pajares, que fue uno de los conferenciantes de las últimas Jornadas de Caza y Naturaleza de Adecana; o el que está actualmente al frente de la misma el alavés doctor en Biología Floren Markina, el cual estima que tres serían los aspectos a destacar en estos 20 años de trayectoria: el apoyo a la investigación, la formación de los cazadores y el papel de la ACE como referente en materia de gestión para titulares de fincas y cotos de caza, y para las administraciones responsables de su ordenación, el cual nos contesta a las siguientes preguntas:

Balance No puede ser más positivo. La ACE surgió en un momento de expansión del corzo y queríamos evitar que esta joya de nuestra fauna ibérica sufriera los mismos fallos en su gestión que estaban padeciendo el ciervo o el jabalí y no anteponer otros intereses que no fueran los de su conservación en estado natural y en equilibrio con su medio. El principal valor de la ACE desde su fundación ha sido aglutinar tanto intereses cinegéticos como de investigación y conservación bajo un modelo asociativo único en nuestro país consiguiendo ser una referencia en materia de gestión de un recurso natural, dedicando la mayoría de sus fondos a realizar proyectos de investigación que redunden en un mayor conocimiento de la especie para apoyar las líneas maestras de su conservación. La ACE ha defendido y defiende la caza de gestión como una herramienta indispensable para garantizar el equilibrio de nuestros ecosistemas partiendo de que la intervención humana es inevitable debido al profundo desarrollo de los aprovechamientos que, como especie, venimos haciendo en los últimos 10.000 años.

papel y trayectoria Desde la fundación ha cambiado mucho. En el año 2000 el corzo consolidaba su recolonización de gran parte de la Península y la máxima preocupación era saber gestionar esta avalancha demográfica y no caer en errores que ya se habían cometido con otras especies, formando a los cazadores, y de hacer comprender a las Administraciones que como ha pasado con el ciervo y el jabalí teníamos que intervenir activamente y alejarlo del mercantilismo incontrolado. Fueron los años de los Simposios y las de 15 ediciones de los cursos de formación de guías de rececho, por donde pasaron gran parte de las guarderías y agentes medioambientales de nuestro país. Con el pasar de los años, los trabajos de investigación se han centrado en conocer aspectos derivados de su extraordinaria expansión y de los efectos que este fenómeno ha provocado tanto en los ecosistemas como en sus poblaciones.

Veinte años después, ahora estamos asistiendo a un incremento de las parasitaciones y de la enfermedades están intentando regular un crecimiento demográfico del corzo por encima de las posibilidades del medio natural, ante los que la ACE está potenciando trabajos sobre la salud de nuestros corzos, estudiando el papel de los grandes predadores en la regulación de los ecosistemas (proyecto Aequilibrium) e insistiendo sobre la necesidad de controlar efectivamente y equilibradamente sus poblaciones, cazando los machos cuando tras alcanzar su plenitud vayan entrando en su fase "senescente" cuando el trofeo empieza a decaer, sin olvidar regular las poblaciones de hembras y juveniles.

objetivo a largo plazo El objetivo de la ACE es y será siempre la conservación del corzo y la preservación del medio natural donde este se desarrolla. Pero a diferencia de otras organizaciones conservacionistas, dado que se trata de una especie cinegética, que su conservación sea una herramienta de gestión. Frente a las corrientes animalistas que intentan que renunciemos a nuestros principios más humanos es la agricultura tradicional, la ganadería extensiva, la caza, etc., defendemos que es mejor luchar por conservar una actividad siguiendo las tradiciones y de sentir la llamada ancestral de la caza, que arrebatar la vida a animales a cambio de un salario en aras de restablecer la demografía de ciertas especies.

mejoras en Navarra En lo referente a Navarra que habría que hacer un mayor seguimiento de las tasas de parasitación de los corzos, y conocer en qué estado demográfico actual está su población para saber qué capacidad de carga tiene la especie.

ACE ha estado analizado ejemplares en Navarra, corroborando la presencia como en otros lugares de Cephenemya Estimulator (presencia de gusanos en su nariz). En Navarra, el Gobierno y sus cazadores le deberían dar más importancias como especie natural y cinegética, destacando la gran mortalidad que genera por ahogamiento el Canal de Navarra, sobre todo en la zona centro y Tafalla, algo que en varias ocasiones ha sido denunciado por ADECANA y por cazadores locales, estando sin arreglar este problema.