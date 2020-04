El flamenco se traslada a las redes para honrar a Sabicas

El flamenco, de cuya universalidad fue exponente y pionero en su tiempo, rinde este martes en las redes sociales por el confinamiento obligado un homenaje al guitarrista fallecido hace 30 años Agustín Castellón Campos, el "gitano y navarro" conocido como "Sabicas".

Nacido en el casco viejo Pamplona (1912), Sabicas vivió y viajó por toda España y tras la Guerra Civil, por Argentina, México y Estados Unidos, donde finalmente fijó en Nueva York su residencia durante décadas hasta que en 1990 murió con el deseo de que le enterrasen en su Pamplona natal, y allí descansan sus restos.

Pese a ello, ha sido más reconocido internacionalmente que en Pamplona, lamenta en declaraciones a Efe Ricardo Hernández, del colectivo gitano Gaz Kaló y uno de los impulsores de este homenaje, que por las circunstancias del confinamiento se celebra en las redes sociales, donde se invita a colgar videos, fotografías, imágenes y comentarios identificados con la etiqueta #Sabicas30DEP.

Preguntado por la menor repercusión de la figura del maestro Sabicas en Pamplona, Hernández reconoce que para muchos "parece que en esta tierra no puede nacer un flamenco. Y Sabicas lo hizo, era gitano, navarro universal y flamenco", señala tras considerar que sobre su figura ha habido una "falta de información, sobre todo en las generaciones más jóvenes".

El Ayuntamiento de Pamplona ha querido sumarse a la iniciativa de La Casa de Sabicas, la Federación Gaz Kalo de Asociaciones Gitanas de Navarra, Festival Flamenco On Fire, Enclave Audiovisual y otras tantas entidades gitanas y flamencas, con la que quieren que este maestro de la guitarra vuelva a estar presente en las redes sociales y en las calles.

Las redes del Ayuntamiento, como Pamplona Es Cultura, han hecho un guiño a esta iniciativa, a la vez que animan a la ciudadanía a adornar ventanas y balcones con guitarras y otros elementos del folclore flamenco. De hecho, el Consistorio había entablado contactos con Casa de Sabicas y la Federación Gaz Kalo ya en el mes de febrero, para impulsar un homenaje al artista con motivo de este aniversario de su fallecimiento.

Los mayores sí que sabían de su reconocimiento, señala para poner como ejemplo a la churrera de la calle Mañueta, Paulina Fernández, quien "se acordaba de la referencia de Sabicas y de su familia".

A su juicio, "es importante redescubrir su figura, porque más allá de la increíble aportación musical que hizo, con conciertos en los que llenó teatros en todo el mundo, tiene un importante valor social que un gitano navarro trascendiera fronteras".

"Era un hombre sociable, que acogía en Nueva York a todas las personas que venían, a flamencos que intentaban buscarse la vida en Estados Unidos. Les acogía en su casa, les ayudabaâY muchos fueron después hiperreconocidos internacionalmente, como Paco de Lucía, quien fue discípulo de Sabicas".

"Era un ídolo para masas, actuó varias veces en el Carnegie Hall de Nueva York, cuyo estado le rindió un homenaje por su trayectoria profesional. ¿Cuántos ciudadanos nacidos en Pamplona tienen un reconocimiento de Nueva York por su trayectoria?", se pregunta.

#LachoDivés #EgunOn #BuenosDías me llamo Agustín Castellón Campos, aunque la mayoría me conoce con el nombre de Sabicas, nací en la Calle de la Mañueta de Pamplona, en la vieja iruña, he recorrido el mundo entero con mi guitarra flamenca soy gitano navarro #Sabicas30DEP pic.twitter.com/CwRHOdQLPz