Yo a esto ya he jugado: virus que infectan al mundo

La amenaza de un virus que infecta al mundo lleva siendo objeto de las tramas de los videojuegos desde los 90, con títulos que ya se consideran clásicos como la saga 'Resident Evil',

¿Un virus que se extiende por el planeta y que amenaza a la vida? Yo a esto ya he jugado y no solo hace poco. Al igual que la literatura y el cine, el sector de los videojuegos lleva años lanzando aventuras que como trasfondo tienen una pandemia que amenaza con acabar con el mundo.



Si bien es cierto que en el caso del séptimo arte se hace fácil alejarnos del subgénero zombie debido a la gran cantidad de largometrajes que abordan enfermedades desde múltiples puntos de vista, en el caso de los videojuegos es más difícil. No en vano, fue el survival horror de los 90 el que marcó un antes y un después y el que condicionó, incluso, al sector cinematográfico que vio en los videojuegos un gran nicho para adaptaciones.

Antes de que Resident Evil fuera una saga de seis películas lideradas por Paul W.S. Anderson y Milla Jovovich, fue ?con una octava entrega anunciada, sigue siendo? una exitosa ?y terrorífica? serie de juegos de supervivencia. Lanzada en 1996 para plataformas como PC o la Play Station original, la primera parte de Resident Evil se ubicaba fuera de Raccoon City, ciudad ficiticia que sirvió de escenario hasta la cuarta parte en la que se dio el salto a la España rural.

En las afueras de la citada urbe, dentro de una mansión, un grupo de policías de élite debe enfrentarse a una plaga de zombies surgida a consecuencia de los experimentos de una empresa farmacéutica llamada Umbrella Corporation, responsable del desarrollo del Virus-T, un arma bacteriológica. El juego se caracterizaba por su ambientación tenebrosa, por complicados puzles con los que retaba al jugador, por su extrema complejidad, por la necesidad de ahorrar munición contra los infectados, y también por su cámara fija. Todo ello cambió en 2006, con el citado Resident Evil 4, que obtuvo además un notable remake para Nintendo Wii, que dio paso del terror al género de acción, donde las balas no eran tan escasas y donde los puzles ni eran tan complicados, ni importaban tanto.

La saga desarrollada por la empresa Capcom volvió, en parte, a sus orígenes con el séptimo capítulo de este videojuego ?2017? con el que estrenó la cámara en primera persona ?para aprovechar las opciones de la tecnología inmersiva VR?, creando situaciones de auténtico terror. Desde hace tres años, además, Capcom se encuentra inmersa en rehacer los primeros capítulos de la saga para adaptarlos a la alta definición de las nuevas consolas. De hecho, el remake de Resident Evil 3 salió a la venta de forma digital para Play Station 4, Xbox One y PC hace apenas una semana y ha logrado ya superar la cifra de dos millones de ventas en todo el mundo.

Más allá de la franquicia zombie, los gamers esperaban como agua de mayo la llegada de la secuela de otro título, el nuevo The last of us, que tenía prevista su llegada a las tiendas el día 28 del próximo mes. No obstante, las afecciones por el confinamiento han provocado un retraso indefinido en la producción de este juego de Naugthy Dog.

El The last of us original fue un juego en exclusiva para Play Station 3 que se publicó en 2013 y que contó con una versión remasterizada para la consola de la siguiente generación de Sony apenas un año después. La trama también se enfoca en una pandemia provocada en este caso por un hongo que ha diezmado Estados Unidos y ha convertido a los infectados en una especie de caníbales híbridos entre humanos y plantas. Algo así como el monstruo al que debían enfrentarse los protagonistas de El enigma de otro mundo, de Christian Nyby y Howard Hawks (1951).

El jugador se pone en la piel de Joel, un hombre que ha perdido a toda su familia por la plaga y que debe proteger a Ellie, una joven inmune al hongo. Ambos viajan por una Norteamérica en la que la sociedad se ha derrumbado, en la que la naturaleza se ha abierto paso, y en la que los supervivientes viven en comunidades en cuarentena perpetua.

Cuenta con una dificultad notable en los controles, que pretenden dotar de realismo al juego: el puntero para disparar se mueve con la respiración del personaje, por lo que muchos de los tiros no son certeros. A esto hay que añadirle que Naugthy Dog incorpora la idea de escasez de munición, como en Resident Evil. Un sistema de disparo complicado con pocas balas en el bolsillo, obliga al jugador a ingeniárselas para acabar con los infectados con otros elementos del entorno o, por contra, a ser sigiloso para no ser detectado.

El tercer videojuego de acción que parte de la premisa de una pandemia es The Division. En el año 1996, el célebre escritor Tom Clancy (1947-2013), responsable de la saga literaria sobre el analista de la CIA Jack Ryan ?La caza del Octubre Rojo, Pánico Nuclear y Juego de Patriotas, entre otros? fundó la empresa de videojuegos Red Storm Entertaiment, tiempo después adquirida por Ubisoft. Así, en 2016 y 2018 salieron a la venta las dos partes de Tom Clancy's The Division, una aventura multijugador online para PS4, Xbox One y PC, que meten al jugador dentro de la piel de un agente del gobierno que debe poner orden en una Nueva York en cuarentena ?unos terroristas han propagado un virus mortal infectando el dinero?, que avanza hacia el caos social.

¡infecta al mundo... o sálvalo! En 2013, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades ?CDC? organizó una charla con James Vaughan, director de la empresa de videojuegos independientes Ndemic Creations. ¿Por qué motivo? Un año antes su compañía había sacado al mercado de la telefonía móvil un juego llamado Plague Inc, un entretenimiento de estrategia similar al Risk en el que el usuario debe crear un virus, soltarlo en un país y controlar su difusión y mutación hasta convertirlo en una pandemia global, todo a contrarreloj mientras la inteligencia artificial de la máquina inventa una vacuna para hacerle frente. El juego es tan realista y tan acertado en su sistema de contagio y de evolución del virus que interesó al CDC como método de concienciación sobre las enfermedades.

Ahora, el COVID-19 ha provocado que resurja el interés sobre el trabajo de Ndemic Creations, que además de sus versiones móviles también tiene una más sofisticada ?permite elegir incluso el virus con el que se inicia la pandemia? para ordenadores de sobremesa y para la PS4 y la Xbox One. Dicha versión, llamada Plague Inc: Evolved, se puede adquirir por 15 euros en Steam (store.steampowered.com). La aplicación para móviles y tabletas, por su parte, se puede descargar de forma gratuita en PlayStore o en AppleStore.

Asimismo, durante las próximas semanas, según lo anunciado por Ndemic Creations, el juego recibirá una importante actualización relacionada con el coronavirus, dado que se añadirá una opción para que el jugador, en vez de propagar una enfermedad por el mundo, se enfrente al COVID-19 y tome las decisiones oportunas para que todo esto no acabe en desastre. En su mano estará decidir qué hacer, infectar o sanar.