Muere a los 81 años el hispanista Anthony Clarke

polanco (cantabria) – El Ayuntamiento de Polanco (Cantabria) decretó ayer tres días de luto oficial por la muerte, a los 81 años, víctima del coronavirus del investigador y ensayista Anthony Clarke, hijo adoptivo del municipio.

El luto oficial será hasta las 12.00 horas del domingo, explicó el Consistorio, que reconoció de forma pública la labor de estudio y divulgación de Clarke de la obra de José María de Pereda, así como su contribución al reconocimiento del autor. Lo señala como "uno de los más prestigiosos especialistas sobre el escritor José María de Pereda, además de gran conocedor y divulgador de la cultura de Cantabria". La alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz, afirmó que durante su vida Anthony Clarke fue"un estudioso leal, profundo y constante", "considerándose por afecto y la buena acogida que siempre ha encontrado en nuestra comunidad, como un cántabro más, condición de la siempre hizo gala con orgullo".

Persona muy vinculada a Polanco desde hace décadas, Anthony Clarke visitaba con regularidad el municipio donde era muy conocido y querido por los vecinos. Pese a estar aquejado por diversas dolencias, la última vez que visitó Polanco fue en agosto de 2018 para asistir al descubrimiento de un busto de Pereda. Anthony Clarke (1939-2020) fue profesor del departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Birmingham y su extenso currículum perediano se inició con la realización de su tesis, presentada en 1963 con el título Don José María de Peredaand the Feeling of Nature in the 19th Century Spanish Novel. Es autor además de varias monografías sobre el narrador de Polanco y del prólogo a El sabor de la tierruca (1992).