En buenas manos

Vitoria – Empezó el año en París recogiendo el prestigioso Grand Prix du Disque Musique Contemporaine de Académie Charles Cros por su disco en torno a las composiciones para piano de Ramón Lazkano. Hace pocos días, regresó a la capital alavesa desde su residencia en Friburgo (Alemania) para grabar con el sello gasteiztarra Sinkro Records otro álbum centrado en esta ocasión en la obra de Sofía Martínez, aunque la cita quedó aplazada por la situación generada a raíz del coronavirus. Entre medio, el pianista vitoriano Alfonso Gómez sí pudo presentar en Madrid su más reciente referencia, Teresa Catalán. Piano works, editada por Orpheus, una producción en la que el intérprete y la Premio Nacional de Música proponen al público una amplia y representativa mirada a la trayectoria de la creadora, que comprende un periodo temporal que va desde 1990 (Juguetes rotos) hasta 2018 (Rojo amapola, en blanco. Los siete secretos nº1).

Se trata de una selección, en orden cronológico pero a la inversa, de los trabajos para piano de Catalán, que fue grabada en marzo del año pasado en los madrileños Estudios Cezanne con Javier Monteverde como ingeniero de sonido. "Teresa Catalán se puso en contacto conmigo para preguntarme si tendría interés en grabar su música. Habíamos colaborado unos años antes en un concierto en Bilbao organizado por Eusko Ikaskuntza y por supuesto no tuve que pensarme mucho la respuesta. Teresa es una persona tan agradable, culta e inteligente que uno solo se puede sentir agradecido de poder trabajar con ella. El trabajo con ella tanto en los ensayos previos como en la grabación no hicieron más que reafirmarme sus cualidades. La noticia sobre su Premio Nacional de Música era por entonces relativamente reciente y me sorprendió comprobar que había poca música de Teresa publicada en disco. Pensé que grabar sus obras para piano era una labor importante para hacer justicia a su música", explica el intérprete.

Ella misma, en una reciente entrevista en RTVE, comentaba que "es un lujo que este disco esté interpretado por Alfonso Gómez. Es una persona que ha hecho un trabajo excepcional con una obra que no es fácil, pero que, pianísticamente, le ha permitido dar una auténtica exhibición" a lo largo de las 22 composiciones que dan forma a la propuesta.

"En la obra de Teresa se observan centros que antes hubiéramos podido definir como tonales, pero que en realidad no lo son. Se puede hablar quizás de una especie de postonalidad. También se advierte a menudo un lenguaje politonal enmarcado en estructuras que están relativamente basadas en la tradición musical, formando un interesante diálogo con nuestro bagaje cultural. Más importante quizás sea su necesidad estética de contactar con el público a través de la escucha, de comunicar con la audiencia a través de su lenguaje. Su obra está además impecablemente escrita para el piano", apunta Gómez.

La selección del repertorio que compone el álbum que ya está disponible ha sido un trabajo en común. "En total son 76 minutos de música y aunque el disco no contiene la obra completa para piano de Teresa, se acerca bastante a su obra completa. Creemos que la selección es una buena muestra de su producción artística para este instrumento".

Así se aprecia en un trabajo que sirve además para seguir ahondando en el reconocimiento de la autora pamplonesa, una creadora con una larga e intensa trayectoria –también en otros planos, como por ejemplo el pedagógico- a la que también se han sumado galardones de relevancia como el Premio Nacional de Música obtenido en 2017. Ahora, a través de las manos de Alfonso Gómez, añade otra referencia a su camino, un Teresa Catalán. Piano works que ya es una realidad.