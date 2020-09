Los documentales protagonizan la 34ª Muestra Internacional de Cine y Mujeres en Pamplona

pamplona – En unas fechas atípicas motivadas por la incidencia de la pandemia, la Muestra Internacional de Cine y Mujeres que organizan la Fundación IPES y cines Golem se celebrará entre el 7 y el 11 de septiembre en las salas de la avenida de Baiona de Pamplona, con presencia de tres directoras.

El género documental es, sin duda, el eje en torno al cual gira la programación. "La situación de la pandemia ha hecho mucho más complicado encontrar ficciones dirigidas por mujeres, ya que, con la suspensión de los festivales de primavera, se aplazaron muchos estrenos y no hay tanto material disponible", explicó ayer Carlos San Julián, programador de Golem. A la vez, eso sí, destacó que el género documental ha evolucionado mucho en los últimos diez años "y hoy se piensa y se realiza ya para su estreno en salas". En la misma línea, Amaia Barandica, socióloga y miembro de IPES, subrayó la gran calidad de los títulos seleccionados para la muestra, que, como en ocasiones anteriores, cuenta con el respaldo económico del Ayuntamiento de Pamplona y del Gobierno de Navarra.

"Ha sido una hazaña montar el programa de este año. En junio no pudo ser y desde entonces hemos ido viendo qué posibilidades teníamos para celebrarlo de manera presencial", indicó Barandica. Y es que esa es una de las claves de esta iniciativa: la posibilidad de mantener un diálogo abierto sobre las diferentes temáticas que abordan los filmes y sobre lo que supone ser mujer en el mundo cinematográfico de hoy en día. Propósito que cumplen los coloquios que cada día mantienen con el público las realizadoras o las especialistas invitadas. La incertidumbre ante la asistencia o no de público a las proyecciones fue otro de los elementos con los que las promotoras del evento tuvieron que lidiar estos meses, que, sin embargo, decidieron dejar de lado miedos y dudas "y lanzarnos a la aventura de lo presencial". "Nos pareció que era más importante que nunca apoyar la cultura y el cine y sobre todo las películas dirigidas por mujeres", además de seguir apostando por el formato de diálogo entre artistas, expertas y espectadoras/es. Además, "sabemos que, en momentos de crisis, las reivindicaciones de las mujeres quedan desplazadas por los problemas generales, y hoy más que nunca pensamos que hay que hacer realidad la perspectiva de género en todos los temas, estar vigilantes y defender los avances conseguidos para que no haya retrocesos".

exigentes A pesar de lo difícil que ha sido dar con los trabajos adecuados para diseñar la 34ª edición de la Muestra de Cine y Mujeres, la selección no ha ido a lo fácil. "Nos llegaron varios títulos que no pasaron el filtro de la comisión de programación", explicó Barandica. A saber, las películas tenían que ser estreno en Pamplona, expresar una sensibilidad hacia los temas de igualdad y en general por el respeto de los derechos humanos, así como promover aspectos positivos respecto a las mujeres y que su presencia en las historias no se limitase a los papeles típicos que tienen en tantos filmes del mercado. Asimismo, la diversidad de temática era otro factor importante a la hora de pasar la selección. "Finalmente, creemos que la programación ofrece gran calidad", añadió la experta, que recordó cómo, a modo de preámbulo, el público pudo disfrutar el pasado 26 de agosto de un pase especial de La boda de Rosa y de un coloquio telemático con su directora, Icíar Bollaín. "Estuvo lleno y tuvo mucha aceptación".

La procedencia de los proyectos es menos diversa que en otras ediciones, pero, además de España, hay títulos que vienen de Cuba, Macedonia del Norte y Austria. En cuanto a las temáticas, algunos abordan la amistad entre mujeres, las migraciones, la posición subordinada de las mujeres en el mundo del deporte y su escasa repercusión en los medios de comunicación y asuntos de absoluta actualidad como son la bioética o los límites de la ingeniería genética.

también cortometrajes El lunes 7 abrirá la muestra A media voz, documental cubano sobre la correspondencia visual que mantienen sus directoras a través del tiempo. Heidi Hassan y Patricia Pérez Fernández firman esta historia autoetnográfica de dos mujeres amigas desde la infancia que habla de cuestiones como la inmigración, la maternidad, la identidad... Pérez Fernández asistirá a los pases en Pamplona. El martes será el turno de Honeyland, Premio al Mejor Documental Internacional en el Festival de Sundance 2020, y doblemente nominado a los Oscar de este año, como mejor documental y como mejor película internacional. Narra la vida de Hatidze Muratova y su dedicación a la cría de abejas silvestres para la fabricación de miel artesanal. Sus directores son Tamara Kotevska y Ljubomir Stefanov, y al diálogo con el público acudirá Yolanda Jubetu Ruiz, especialista en economía feminista, social y solidaria. El día 9 se exhibirá Rol & Rol, nuevo trabajo de Chus Gutiérrez, que hablará en la capital navarra de esta propuesta en la que entrevista a mujeres de distintos países que han sido o son líderes en distintos sectores de la sociedad. También visitará la muestra Beatriz Carretero, realizadora de Las hijas de Cynisca, en cartel el jueves 10. La discriminación de las mujeres deportistas en los medios y los agravios que sufren a la hora de desempeñar su labor son los temas centrales del documental. El mismo jueves también tendrá lugar el pase de los Cortos en femenino, "que cada año tienen más calidad y esta vez vienen cargados de premios", dijo Barandica.

Y el viernes se exhibirá Little Joe, la única película de ficción de esta muestra. Dirigida por Jessica Hausner, se trata de una historia de ciencia ficción sobre la creación de una planta que puede proporcionar la felicidad. Su protagonista, Emily Beecham, ganó el premio de interpretación en Cannes 2019.

programación

Horarios. Todos los largometrajes se exhibirán a las 11.00 y a las 20.00 horas en Golem Baiona. Los cortos se pasarán el jueves 10 a las 17.30 y a las 22.30 horas.

Ir al cine es seguro. Como viene siendo ya habitual en las sesiones de Golem, habrá limitación de aforo, hidrogel en distintos puntos y desinfección de las salas entre pases. Se recomienda comprar las entradas por Internet (las entradas tienen un precio de 5 euros) y es obligatorio llevar mascarilla.

Lunes 7 de septiembre. A media voz (Cuba, 2019), de Heidi Hassan y Patricia Pérez.

Martes 8. Honeyland (Macedonia del Norte, 2019), de Tamara Kotevska y Ljubomir Stefanov.

Miércoles 9. Rol & Rol (España, 2020), de Chus Gutiérrez.

Jueves 10. Las hijas de Cynisca (España, 2019), de Beatriz Carretero.

Jueves 10. Cortos en femenino: Benidorm, 2017, de Claudia Costafreda; Carne, de Camila Kater; La caza, de Amy Fajardo; Mi hermano Juan, de Cristina Martín y María José Martín, y Suc de Síndria, de Irene Moray.

Viernes 11. Little Joe (Austria, 2019), de Jessica Hausner.