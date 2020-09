Isabel Coixet, Premio Nacional de Cinematografía 2020

La directora y guionista catalana confirma con este gesto uno de los motivos por los que el Jurado que ha presidido la directora general del ICAA, Beatriz Navas, le otorga este galardón: "Por su apoyo a una nueva generación de cineastas y su compromiso con la igualdad y las causas sociales, la convierten en un estímulo y referente imprescindible".

"Desde luego, siempre que he podido he ayudado a los jóvenes directores y directoras en sus primeros cortos; he leído guiones, he sido madrina de proyectos y en ese sentido, siempre que puedo apoyo a la gente que empieza. Tengo algunos proyectos de gente que está empezando y pienso volcar ese dinero en eso", manifestó la cineasta, que conoció la noticia a través de una llamada del gabinete del ministro, José Manuel Rodríguez Uribes, tras dar por terminadas, hace unos días, las últimas mezclas de su nueva película Nieva en Benidorm. "Ha sido una sorpresa, esperaba cualquier llamada menos esta", dijo la directora, que reconoce que, en un principio, pensó que le llamaban para "pedirle apoyo en alguna campaña, o algo así", amitió con humildad, aunque reconoció que le ha hecho "muchísima ilusión".

La directora va a comenzar en breve su nuevo proyecto, en este caso, radiofónico para Radio 3 de RNE, el programa Alguien debería prohibir los domingos por la tarde, donde compartirá comentarios y hablará de sus preferencias culturales de "autores, escritoras, poetisas o música". El jurado ha estado presidido por Beatriz Navas, directora general del ICAA, y entre sus vocales hay miembros de la Academia de Cine, la Unión de Actores, la asociación de mujeres cineastas CIMA y la de Autores Literarios de Medios Audiovisuales, además de la galardonada en la convocatoria de 2019, Josefina Molina. También destacaron sobre su trayectoria, de más de tres décadas, que "abre nuevos caminos en el cine español" y "su inconformismo, su versatilidad y la proyección internacional de su trabajo", según el comunicado difundido por el ministerio.

La catalana recibirá el Premio el día 19 en el marco del Festival de Cine Internacional de San Sebastián, convirtiéndose así en la tercera mujer que lo recibe, además de manera consecutiva, tras los galardones de la cineasta Josefina Molina (2019) y la productora Esther García (2018).