'Amar es para siempre' pasea por la playa de Laida

Dos actores vascos se incorporan a la novena temporada de Amar es para siempre que hoy estrena Antena 3, Unax Ugalde y Joseba Apaolaza. Es esta entrega también entran Manuela Velasco, Llum Barrera, Oriol Tarrason, Clara de Ramón, Eva Rufo, Joaquín Notario y Sara Vidorreta. Los nuevos actores se unen al elenco habitual y todos ellos tienen tramas importantes que se desarrollarán en la conocida Plaza de los Frutos.

Una de las líneas argumentales principales de esta entrega es la que desarrollarán los personajes de Unax Ugalde y Manuela Velasco. Dan vida a Gorka Etura, un cura joven, vasco, moderno, obrero y rojo, y Maica, su amor de juventud con la que se encuentra por casualidad 23 años después de haber mantenido una pequeña, pero potente historia sentimental en Laida (Bizkaia). El sacerdote tiene a su espalda una pesada mochila de sentimientos y pasiones. Una de ellas, la de ayudar a los jóvenes delincuentes y drogadictos del barrio.

Ella ha hecho las paces con su padre que ha muerto, ha abandonado a su marido y recuerda al hijo que tuvo de su relación con Etura, algo que él desconoce cuando se encuentran. Le dijeron que el niño había nacido muerto, aunque presiente que no es así: "Estoy sola en la vida, he decidido poner una pastelería que se llama como aquella playa en la que nos conocimos, Laida. Pero es un reencuentro triste. Yo no le he olvidado, él es el amor de mi vida, pero es sacerdote y es el hándicap que va a tener mi historia", señala Manuela Velasco.

Está encantada con su personaje. "Me gustan esos papeles que tienen un historia por detrás. Además, mi madre está encantada. En esta ocasión hago de buena, no es como en Velvet que era la mala más mala que había. A mi madre este personaje le encanta, ya no tiene que escuchar nada malo sobre mí. Ja, ja, ja€", reflexiona Velasco.

Por su parte, Joseba Apaolaza será a partir de hoy el teniente coronel Beltrán Martín-Cuesta es cuñado de Abel Sáez de Abascal, el médico de la plaza, y tío de Emma, personaje interpretado por Sara Vidorreta. Mucho más radical y de carácter menos flexible que su cuñado, Beltrán está en contra de los vientos democráticos que soplan en el país y, en concreto, de la renovación de las Fuerzas Armadas promovida por el vicepresidente del gobierno, Gutiérrez Mellado. Beltrán es un hombre implacable, de ideas fijas, que no se detiene ante nada ni nadie. Pese a estar casado, no dudará en posar sus ojos sobre la misma mujer que anhela su cuñado viudo. La guerra familiar está servida.

Llum Barrera es Socorro Sáez de Abascal: "Es un personaje de los que me gustan. Es una mujer que no pasa desapercibida, tiene mucho carácter, muy fuerte; ella es muy bruta y muy dura diciendo las verdades. Pero luego se hace querer porque es tierna y tiene su parte cariñosa, tiene su fondo bueno. Debe ser por la cara que tengo de buena gente, que nunca me dan una mala, muy mala mujer. Siempre me dan personajes que aparentemente son bordes, pero por dentro son muy buenas personas. Vamos, como yo. Socorro es fuerte, es buena y deja en muy buen lugar a las mujeres".

Comenta la actriz y presentadora mallorquina que lo que más le gustó cuando leyó cómo era Socorro fue su garra: "Ella no hace mal a nadie, pero se enfrentará a quién sea para sacar adelante a su familia. Ante los suyos, nadie le para". Las tramas se centran en 1978, los finales 70 miran con esperanza a los 80: "Yo tengo recuerdos de esa época, era muy joven, una niña, pero sí me acuerdo de que era cambio tras cambio. Esta es una serie que encanta a mi madre y a mi suegra, ellas la han visto desde el principio y están felices de que ahora yo viva en la Plaza de los Frutos", remata.

Es una de las series de referencia de la cadena y la de más larga duración diaria tras haber sido cancelada El secreto de Puente Viejo. 39.500.000 personas han conectado en alguna ocasión con esta historia a lo largo de los siete años que lleva en emisión en el primer canal de Atresmedia.

En esta novena temporada, la serie contará con los espacios de siempre: El Bar Asturiano, la casa de Manolita, el Despacho Laborista, la casa de Quintero y, cómo no, el King's. Pero también habrá nuevos escenarios, entre ellos se encuentran la casa de los Sáez de Abascal, el piso de Maica, el despacho de Beltrán, el obrador Laida y el taller parroquial que dirige Gorka Etura.