Sitges continúa apoyando a los directores primerizos

El Festival de Cine Fantástico de Sitges apostará en su próxima edición por los nuevos realizadores con voz propia dentro del género, con títulos como Relic,Mosquito State o Le dernier voyage de Paul W.R. El Festival recordó que siempre ha cumplido con una función de revelación de talento en el ámbito del cine de género, con ejemplos como Quentin Tarantino, que presentó en Sitges su debut, Reservoir Dogs, en 1992, cuando era un desconocido para el público. En el terreno español, El orfanato, la ópera prima de un joven J.A. Bayona, fue escogida para inaugurar la edición de 2007 con gran éxito. En cuanto al palmarés, las óperas primas han sido también una constante en el certamen. Prueba de ello fue el triunfo en la edición pasada de El hoyo, debut de Galder Gaztelu-Urrutia, que inició el éxito mundial de la película.

cartelera de SITGES 2020 La parrilla de programación estará especialmente enfocada a estas primeras obras prometedoras que, en muchos casos, son el pistoletazo de salida de una carrera de éxito, como Le dernier voyage de Paul W.R., de Romain Quirot, que será también estreno mundial en el Festival. La desaparición del único astronauta capaz de salvar al planeta Tierra es el punto de partida de esta cinta de ciencia ficción que cuenta en sus filas con el veterano Jean Reno. En el caso de Relic, de la directora australojaponesa Natalie Erika James, el horror familiar protagonizado por Emily Mortimer inunda un film que se presentó en el Festival de Sundance y obtuvo buena recepción crítica. La violencia y la acción frenética son las claves de The Owners, debut del británico Julius Berg que se adentra en el subgénero de casa invadida con una historia cruda protagonizada por Maisie Williams. La dublinesa Neasa Hardiman, que destacó en televisión dirigiendo episodios de series como Jessica Jones o The Inhumans, debutará con Sea Fever, un cruce entre Alien y La cosa ambientada en alta mar. La selección de óperas primas en Sitges 2020 se completa, según informó el certamen, con títulos como la británica Amulet, de Romola Garai; el terror ruso de Superdeep, de Arseny Syuhin y la vampírica My Heart Can't Beat Until You Tell It To, de Jonathan Cuartas.