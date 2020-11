La tienda de Geltoki presenta Gazi&Gozo, su particular propuesta de cestas navideñas

Desde Geltoki Denda proponen tres modelos de cesta para regalar y disfrutar en estas fechas: Gazi (cesta salada), Gozo (cesta dulce) y Gazi-Gozo (cesta variada). El precio de cada una de las cestas es de 50€ y en ellas se pueden encontrar productos de proximidad de alta calidad que son además artesanos y ecológicos en muchos de los casos.

Las tres cestas han sido diseñadas al detalle por Ainhoa Iriarte y Nerea Díaz cooperativistas y responsables de la tienda del espacio de economía solidaria. "La idea es que comprando una de las cestas sientas que no te falte nada pero, principalmente, que no te sobre nada. Son productos selectos y no hay ninguno de relleno, hemos primado la calidad a la cantidad", destaca Iriarte. "Todas conocemos esas enormes cestas llenas de productos donde la mayoría acaban desechándose por su escasa calidad y que, además, suelen estar elaboradas con productos industriales que vienen de lejos" comenta Díaz, quien subraya que "la propuesta de las cestas Gazi&Gozo es exactamente la contraria".

El contenido detallado de los productos que componen cada una de las tres cestas puede consultarse en la página web del proyecto www.geltoki.red donde además desde Geltoki Denda ofrecen la posibilidad de personalizar el contenido de las cestas. "Ponemos encima de la mesa tres propuestas pero estamos dispuestas a personalizar la cesta al gusto del cliente, que puede visitarnos y ver físicamente todos los productos de la tienda o consultarlos en la web".

Un recorrido por la geografía navarra con algún toque exótico

Leer la lista de productos que componen las cestas Gazi&Gozo nos invita a visitar todos los rincones de la geografía navarra de la mano de algunos de los productores, artesanos y elaboradores locales que ofrecen sus productos día a día en la tienda del proyecto impulsado por el CPAEN, Alimentos Artesanos de Navarra, EHNE, Reas Navarra y Traperos de Emaús. Desde las conservas de la Ribera a los vinos y aceites ecológicos de la zona media pasando por los quesos DO Idiazabal y Roncal. Ujué, Viana, Bargota, Arruazu, Lodosa, Artaza, Lumbier, Arbeiza, Ororbia, Falces, Gares, Alsasua, Lacar o Cadreita son algunos de los orígenes de los productos que componen las tres cestas de Geltoki Denda a las que se suman, además, productos ecológicos de otras latitudes producidos éticamente como el chocolate y el café.

Impulso en dos direcciones

La incertidumbre que genera la complicada situación provocada por la pandemia afecta con dureza a muchos sectores de la sociedad y entre ellos al proyecto Geltoki y a los y las pequeñas productoras y elaboradoras que venden sus productos tanto en la tienda como en el bar-restaurante del espacio cultural situado en la antigua estación de autobuses de Iruñea. Es, por ello, que desde Geltoki Denda han impulsado el lanzamiento de estas cestas "para incentivar el consumo local y apoyar a los pequeños artesanos y productores" y, también, tal y como señala Iriarte "sirve como apoyo al proyecto Geltoki en su conjunto en estos tiempos que están siendo tan duros también para nosotras". En la misma dirección se expresa Nerea Díaz compañera de Iriarte y también cooperativista: "todos los beneficios que generan la tienda y el bar se destinan a financiar las actividades culturales que se organizan en Geltoki y la situación se está complicando mucho", por lo que anima a las y los usuarios del espacio cultural a aportar su granito de arena al proyecto adquiriendo una de las cestas "y de paso apoyamos a los pequeños productores que con el cierre de la hostelería lo están pasando realmente mal".

Venta física y 'on line'

Las cestas pueden encargarse desde esta semana tanto físicamente en la tienda de Geltoki como mediante su portal web www.geltoki.red en el que se pueden adquirir más de un millar de referencias de productos de alimentación, higiene personal y limpieza. "Hemos querido ofrecer también la posibilidad de pedir las cestas on line y sumar la opción de envío a domicilio que hemos desarrollado tras poner en marcha nuestra tienda web".

Tal y como ocurre con los pedidos que reciben por medio de la web desde Geltoki Denda ofrecen la posibilidad de recogida en local a coste cero o de envíos a domicilio con precios asequibles que varían en función de las franjas horarias y los días en los que se realizan. En palabras de Nerea "hasta el momento la tienda on line ha tenido muy buena acogida y la gente nos comenta que está contenta con el servicio".