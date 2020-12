Juanma Bajo Ulloa: "Ahora parece que hay que dar todo mascado, pero confío en que el espectador no es tonto"

Como un viaje del temor al amor. Así define Juanma Bajo Ulloa (Vitoria, 1967) su última película, Baby. El realizador vasco presenta "un cuento para adultos" protagonizado por una joven madre que vende a su bebé al ser incapaz de cuidarlo y que narra en pantalla sin hacer uso de un sólo diálogo en sus 106 minutos de duración. "Confío en que el espectador no es tonto y que tiene la capacidad para interpretar la película", explica el director de Airbag. Baby se estrena en salas este viernes, tras su paso por festivales como Sitges y Seminci.

Tras la comedia de Rey Gitano (2015), regresa a la gran pantalla con Baby, una película que se adentrar en un mundo oscuro, en forma de fábula. Pero, se trata de una fábula que ¿es muy realista?

–Sí, es un cuento para adultos y un viaje del temor al amor. Una fábula de vida y muerte, que son implacables. Esta película no pone filtros, porque creemos en la realidad a través de metáforas, símbolos... Pero creemos en la vida y en que la vida, por muy dura que esa, es real y es lo que tenemos que aceptar. Había una máxima en el rodaje: encontrar la belleza de cada cosa. Sé que pude ser contradictorio, pero, ¿la putrefacción es hermosa? Sí, puede serlo, según cómo la retrates y cómo sea tu punto de vista.

Baby es la historia de una joven madre drogadicta que decide vender a su bebé ya que no es capaz de cuidarlo y el guion se narra desde la ausencia del diálogo y la palabra. ¿El filme reta de alguna manera al espectador?

–Diría que es una invitación. La gente es libre, que parece que ahora no nos dejan serlo y hay que dar todo mascado. Nos tratan a todos como a tontos, pero realmente lo que yo hago es invitar al espectador a que interprete. La película no tiene ningún problema narrativo, pero la capacidad de interpreterla según tu propia experiencia personal es tuya. Ahora notas que hay gente que está tan mediatizada por el sistema que permanentemente se nos está dando todo mascado y polarizando, llevando a esta puerilidad en la que estamos metidos de infantiloide, que no comprenden que tienen la capacidad ellos de decidir.

