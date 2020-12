‘Christmas & Gospel’, la próxima cita con Jazzy Leap

pamplona – La Sala de Cámara de Baluarte acogerá la próxima semana, el domingo 20 de diciembre a las 19.00 horas, una cita de la Temporada Encantando Denboraldia: el concierto navideño Christmas & Gospel a cargo de Jazzy Leap, formación de jazz de la Coral de Cámara de Navarra, que actuará bajo la batuta de su director Andoni Arcilla.

El concierto combinará el espiritual a capella (Joshua Fit the Battle of Jericho) con versiones en las que el gospel se mezclará con otros estilos (Oh, Happy Day!, This Little Light of Mine, Joyful, Joyful) de la mano de Jazzy Leap Band (con el propio Andoni Arcilla al piano, voz, arreglos y dirección; Alberto Arteta al saxo; Luis Giménez a la guitarra; Óscar Muñoz al bajo; y Juanma Urriza a la batería). El concierto también incluye arreglos jazzísticos de temas navideños (Let It Snow!, I Heard the Bells, Santa Claus Is Coming to Town o White Christmas) en los que el swing será el principal protagonista. Asimismo, durante la actuación se interpretarán varios villancicos a capella (Have Yourself a Merry Little Christmas, Carol of the Bells).

Las entradas tienen un precio de 10 euros y se pueden adquirir a través de los canales habituales: en www.baluarte.com y taquilla de Baluarte.