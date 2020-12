El Instituto Etxepare cumple 10 años de difusión de la cultura vasca

El Instituto Vasco Etxepare cumple 10 años consolidado como instrumento para la difusión de la cultura vasca en el mundo. Con motivo de este aniversario, ha celebrado un acto institucional en San Sebastián en el que se han podido escuchar los relatos de 11 protagonistas, representados por 11 sillas llegadas de todo el mundo y acompañados de un acto performativo en directo dirigido por Sra. Polaroiska.

Desde su creación, el Instituto Etxepare cada año ha promovido una media anual de 60 "ventanas vascas" en festivales y programaciones internacionales de diferentes disciplinas y ha apoyado cerca de 200 giras y proyectos internacionales. Asimismo, alrededor de 150 obras de literatura vasca han sido traducidas a otros idiomas con su colaboración.

En cuanto a la actividad académica, en estos momentos casi 4.000 personas estudian euskera en el mundo cada año, gracias a la oferta de las dos redes de enseñanza de Etxepare Euskal Institutua.

Asimismo, el Instituto ha puesto en marcha nueve cátedras de estudios vascos en prestigiosas universidades internacionales, que ofrecen anualmente una oferta académica variada y especializada. Por otro lado, se ha incorporado al clúster de Bruselas de la red EUNIC (European Union National Institutes for Culture) y ha intervenido en diversos proyectos promovidos por la Unión Europea.

Etxepare, además, ha iniciado una línea de "proyectos culturales estratégicos de ida y vuelta en un destino específico", con el fin de "tender puentes entre artistas y agentes culturales". La primera experiencia se llevó a cabo en 2019, en Escocia, y en 2021 el objetivo será Quebec.

La directora de Etxepare, Irene Larraza, destacó que el Instituto Vasco se ha convertido "en una sólida referencia dentro y fuera del euskera y de la cultura vasca". "Estamos trabajando con otros Institutos de lenguas europeos y demostrando que las relaciones entre los pueblos también se pueden construir a través de la cultura. No hay nada universal que no proceda de lo particular y la aportación de la cultura vasca al mundo, además de ser del mismo nivel que la de los demás, es insustituible", comentó.