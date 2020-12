'First dates crucero': comienza el casting del amor

Solteros que buscan el amor, mayores de edad y dispuestos a vivir una experiencia inolvidable: este es el perfil de los candidatos que protagonizarán la segunda temporada de First Dates Crucero, que Cuatro prepara en colaboración con Warner Bros. ITVP España.

La cadena ha comenzado esta semana el casting de candidatos, que disponen de dos vías para inscribirse en el proceso de selección: a través de la página www.cuatro.com/participa o mediante mensaje en la aplicación WhatsApp al número 650 799 139.

La grabación de las nuevas entregas de este formato –primera versión internacional de First Dates que transcurre en un crucero– se desarrollará a principios de 2021 a bordo del barco MSC Grandiosa, en el que MSC Cruceros ha desarrollado un riguroso protocolo de prevención del covid-19 para que todos los pasajeros puedan disfrutar de la travesía en óptimas condiciones de seguridad.

Carlos Sobera, el staff de First Dates Crucero y la tripulación del barco ejercerán como anfitriones de los solteros que se embarcarán en esta singular aventura, en la que tratarán de encontrar el amor de sus vidas en un escenario idílico y cargado de romanticismo.

En su primera entrega en Cuatro, First Dates Crucero obtuvo una media de 1.039.000 espectadores y un 7,3% de share, con datos destacados en jóvenes con edades comprendidas entre 13-24 (10,3%) y 25-34 años (8,8%). Además, superó la media obtenida a nivel nacional en Canarias (10,6%), Asturias (9,5%), Murcia (8,7%), Andalucía (8,6%), Galicia (7,8%) y Valencia (7,4%).

Desde agosto, el protocolo de sanidad e higiene creado para MSC Grandiosa ha permitido que más de 30.000 pasajeros naveguen con seguridad y responsabilidad. Este protocolo, líder en la industria y creado por expertos médicos externos y autorizado por autoridades nacionales y regionales relevantes, incluye un control de salud a todas las personas a bordo –tanto pasajeros como tripulación– con test de covid-19 antes del embarque; sanitización elevada y medidas de limpieza alrededor del barco; distancia social; uso de mascarillas en zonas públicas y tecnología para rastrear a bordo. En esta fase inicial, la capacidad del barco también ha sido reducida para asegurar que la distancia social puede garantizarse a bordo.

pasiones internacionales Mitele Plus incorpora nuevos contenidos exclusivos a su oferta. El lunes 14 de diciembre la plataforma premium de Mediaset España preestrenó completas dos series de larga duración, Encadenada y Matrimonio por sorpresa, (con un capítulo diario de lunes a viernes) y tras las fiestas navideñas, las ficciones Love is in the air y Mi hogar, mi destino. Tras suscribirse (3€/mes o 30€/año), los usuarios de Mitele Plus Básico podrán acceder a este contenido en primicia antes de su estreno en Divinity, previsto para la próxima temporada.

Junto a los cuatro nuevos títulos, la iniciativa Regala Mitele Plus incluye contenidos en exclusiva, como el formato Sola/Solo, que Maite Galdeano protagoniza desde el lunes, y programas y emisiones especiales de los realities del grupo.

Encadenada es una historia de amor, pasión y lucha por la libertad en la Rusia de mediados del XIX. Katerina, es sierva de los Chervinsky, pero fue criada como noble. Una historia de amor al más puro estilo de Romeo y Julieta es la que protagoniza Can Yaman junto a Yeliz Kuvanc?, en Matrimonio por sorpresa. El inesperado romance entre una florista y un empresario de éxito es el eje de Love is in the air. Tras perder a sus padres cuando era joven, la brillante Eda prosiguió sus estudios con becas. En su último año en la universidad, planeaba completar su formación en el extranjero, pero Serkan Bolat (Kerem Bürsin), un joven empresario, se interpone en su camino y acaba haciendo añicos su sueño. Obligada a aparcar sus planes de futuro, trabaja como florista en la tienda de su tía Ayfer (Evrim Dogan), mientras echa la culpa de todos sus males a Serkan.

Mi hogar, mi destino es una serie basada en una historia real, protagonizada por Demet Özdemir. Es la adaptación televisiva interpretada del best-seller Camdaki Kiz, novela escrita por la psicóloga Gülseren Buday?c?o?lu que cuenta la historia real de una de sus pacientes.

