2021, ¿un reencuentro por fin con la música en vivo?

u na vez echado definitivamente el telón a un año crítico para los espectáculos en vivo, el sector musical afronta ahora el 2021 con cierta incertidumbre, pero, eso sí, con una agenda en la figuran un buen puñado de fechas. En el caso de la Comunidad Foral, el presente curso contará con nombres como Beret, La Oreja de Van Gogh, Loquillo, Andrés Calamaro, Pastora Soler, Taburete o Mónica Naranjo, siempre y cuando, claro, la situación sanitaria y la pandemia lo permitan. Y será entonces, con aforo reducido y siguiendo las medidas de seguridad requeridas, la oportunidad para reencontrarse con la música en vivo.

El 2021 ha comenzado en Navarra con varias citas de música en directo, de la mano del festival SantasPascuas, cuya quinta edición cerrarán Niña Coyote eta Chico Tornado, María José Llergo –con un doblete en Tudela y Pamplona– y Maria Arnal i Marcel Bagés. Tomará el testigo de #culturasegura, en el escenario de Baluarte, la Orquesta Sinfónica de Navarra, bajo la dirección de Vanessa Garde, para homenajear a Ennio Morricone los días 14 y 15 de enero. El auditorio pamplonés acogerá también las actuaciones de La Oreja de Van Gogh, que presentará su octavo disco de estudio, Un susurro en la tormenta, que vio la luz el pasado mes de septiembre. Dentro del género de pop, entre los artistas que tocarán en Baluarte se encuentran Pastora Soler, que regresa con nuevo disco y nueva gira, Sentir; Taburete, que defenderán en directo La broma infinita, su compacto más personal, diferente y melódico; o el regreso a la capital navarra de un veterano como es Sergio Dalma.

En cuanto al Navarra Arena, en su programación particular se encuentran algunos de los conciertos que se vieron aplazados el pasado año: Amaral, como parada de su gira Salto al color; Beret, que retomará su Prisma Tour; y Loquillo, que presentará su último trabajo de estudio, El último clásico. Además, recientemente se anunciaron dos nuevos conciertos: a la banda de rap combativo Lágrimas de Sangre, que compartirá noche con la rapera Lil Russia; y Mónica Naranjo, que interpretará Puro Minage, un íntimo recital en el que actúa tan sólo acompañada a piano.

zentral y tótem En el caso de las principales salas de la capital navarra, Zentral y Tótem, cuentan con diferentes propuestas a la vista. Por parte de Zentral, además de contar hoy con la actuación de Niña Coyote eta Chico Tornado, en las próximas semanas acogerán el pop electrónico de Bulego, una de las bandas revelación de Euskal Herria y también habrá lugar para una doble cita con los enérgicos Kulto Kultibo. Será el escenario donde Razkin, el proyecto en solitario de Pedro Fernández Razkin, presentará su primer disco; o donde Nil Moliner descargará su festivo y optimista pop fusión. Y entre los conciertos aplazados desde el pasado curso se encuentran Andrés Calamaro, Fuel Fandango, Natalia Lacunza y Ladilla Rusa.

Respecto a la sala Tótem, entre sus actuaciones programadas, destacan nombres como veteranos como Reincidentes y Obús; el rock and roll de The Dead Daisies y Those Damn Crows; una velada de punk y rock por partida triple con Herdoil, Odolkiak Ordainetan y Alerta Gorria; el heavy metal de Geoff Tate; o la contundencia y energía de CRIM, La Inquisición y Deyadard, que compartirán escenario en octubre.

gayarre y gaztambide A nivel de teatros, en el caso del Gayarre en las próximas semanas acogerán la actuación de El Consorcio –que han agotado entradas– y en febrero será el turno de los donostiarras Nøgen, cuya propuesta aúna influencias del pop, rock y folk. Y en el Teatro Gaztambide habrá ocasión de disfrutar de los directos de un mítico como Mikel Erentxun; de Kutxi Romero en solitario y en un formato acústico; del pop de Rulo y la Contrabanda; de Iván Ferreiro; o de Diana Navarro, que regresa a Navarra tras conquistar la Ciudadela el pasado verano.

otros escenarios Cerrando esta particular agenda musical de 2021 –no están todos los conciertos que son pero sí son todos los que están–, figuran los directos de los navarros The Guilty Brigade, que acercarán su explosivo punk a la Casa de Cultura de Villava; Hagoan, que presentará su primer disco, Bazen Behin, en la Casa de Cultura de Zizur; el ya clásico festival BurlaRock, que se celebrará el 7 y 8 de mayo y cuenta con las confirmaciones de L.A. Guns y Joe Lyn Turner; o del guitarrista de hard rock Vandenberg, quien actuará en Burlada.

baluarte

María José Llergo. 8 enero.

Maria Arnal y Marcel i Marcel Bagés. 9 enero.

Homenaje a Ennio Morricone. 14 y 15 enero.Sen Senra. 16 enero.

La Oreja de Van Gogh. 19/20 marzo.

Iñaki Alberdi Ensemble. 21 abril.

Pastora Soler. 24 abril.

Taburete. 26 abril.

Manuel Blanco and friends. 26 abril.

Carlos Sadness. 1 mayo.

En Tol Sarmiento. 8 mayo.

José Luis Perales. 4/5 septiembre.

Sergio Dalma. 9 octubre.

navarra arena

Amaral. 6 marzo.

Lágrimas de Sangre + Lil Russia. 20 marzo.

Mónica Naranjo. 17 abril.

Beret. 25 septiembre.

Loquillo. 6 noviembre.

zentral

Niña Coyote eta Chico Tornado. 7 enero.

Bulego. 15 enero.

Kimberley Tell. 22 enero.

Kulto Kultibo. 29 enero.

Travellin' Brothers + Jo & Swiss Knife. 28 febrero.

Razkin. 6 marzo.

Nil Moliner. 16 abril.

Andrés Calamaro. 5 mayo.

Trueno. 26 junio.

Fuel Fandango. 15 octubre.

Natalia Lacunza. 6 noviembre.

Ladilla Rusa. 20 noviembre.

tótem

Tributos a Marea, Extremoduro y Platero y Tú. 23 enero.

Reincidentes. 30 enero.

The Dead Daisies + Those Damn Crows. 25 febrero.

Herdoil + Odolkiak Ordainetan + Alerta Gorria. 19 marzo.

Obús. 20 marzo.

Geoff Tate. 3 abril.

Suu. 10 abril.

Ross The Boss. 30 abril.

FM + Gun. 22 mayo.

CRIM + La Inquisición + Deyadard. 8 octubre.

teatro gayarre

El Consorcio. 30 enero.

Nøgen. 6 febrero.

teatro gaztambide

Mikel Erentxun. 27 febrero.

Kutxi Romero. 6 marzo.

Rulo y la Contrabanda. 13 marzo.

Diana Navarro. 10 abril.

Iván Ferreiro. 24 abril.

otros escenarios

The Guilty Brigade. 15 enero, en la Casa de Cultura de Villava.Hagoan. 12 febrero, en la Casa de Cultura de Zizur.

Festival BurlaRock. 7 y 8 mayo, L.A. Guns y Joe Lyn Turner. En la Casa de Cultura de Burlada

Vandenberg. 8 octubre, en la Casa de Cultura de Burlada.