Vanessa Garde: "Los auditorios comienzan a apostar por la nueva música clásica"

Fundación Baluarte presenta dos funciones con el objetivo de homenajear a Ennio Morricone a cargo de la Orquesta Sinfónica de Navarra. Bajo la batuta de la navarra Vanessa Garde, las citas tendrán lugar hoy y el viernes, ambos días, a las 20.00 horas en la Sala Principal de Baluarte.

"Cuando me propusieron ser la directora del homenaje no me lo creía, ni tampoco me lo esperaba. A todo compositor de música, de cine o aficionado de las bandas sonoras le gusta Ennio Morricone. Ha sido un referente por ser una persona muy versátil, con un melodismo increíble y que conseguía llegar mucho a la audiencia, porque todas sus obras son pegadizas y muy características dentro de su estilo. Este es uno de los puntos mágicos que él tenía; conseguir ser cercano y familiar para el espectador", afirmó Vanessa Garde.

Un programa de clásicos

El programa incluye principalmente conocidas partituras del compositor italiano, fallecido el pasado mes de julio. Su música es la banda sonora del cine de los últimos 70 años, aunque, como él mismo se encargaba de recordar, no componía bandas sonoras sino música para cine. A lo largo de su larga y fructífera vida, el reconocido compositor creó las partituras de más de 500 películas, muchas de las cuales siempre se recordarán por su música: La muerte tenía un precio; El bueno, el feo y el malo; Érase una vez América; Novecento; Cinema Paradiso o La misión. Muchos de estos títulos forman parte del repertorio del homenaje, pero también se podrán escuchar reconocidas piezas de otros autores, como la Suite de El padrino de Nino Rota; En busca del arca perdida, Tiburón, El Patriota o La lista de Schindler, compuestas por John Williams.

"Pensamos a fondo en el repertorio que íbamos a programar para rendirle homenaje a Morricone, y entre las obras seleccionadas, está la mítica Cinema Paradiso, por ejemplo, que nada más escuchar las primeras notas, todo el mundo la identifica. Tengo que reconocer que estoy muy contenta de ver que los auditorios, y en especial Navarra, están apostando actualmente por la música no solo de concierto, la que se escucha habitualmente, sino la nueva música clásica, es decir, la nueva música audiovisual", comentó la navarra.

Las entradas para el concierto de hoy están agotadas desde hace varios días. Quedan algunas localidades disponibles para la función de mañana y se pueden adquirir, por 17, 26 y 36 euros y para menores de 30 años por 5, 8 y 11 euros, en las taquillas de Baluarte y en la web www.baluarte.com.

"Volver a tu tierra para homenajear a uno de los grandes a nivel mundial, y encima, colgar el cartel de sold out es algo muy gratificante como artista. Todo el equipo que hay detrás ha sido muy profesionales, y han puesto muchas ganas y entusiasmo en este proyecto. Los ensayos han sido un poco diferentes por las medidas sanitarias generadas por la Covid-19, pero todo está muy cuidado para que nadie esté en contacto con la persona que tiene al lado, o por ejemplo, de normal se suelen compartir atriles pero en esta ocasión cada uno tiene el suyo", comentó la directora.

La Directora

"He estudiadio en Madrid, Navarra e incluso en Estados Unidos, lo cual me ayudó mucho para abrir mi mente a nuevas formas de crear y técnicas que yo desconocía. Mis padres quisieron que yo tuviese una buena educación e invirtieron todo su dinero y esfuerzo en que así fuese. Todo lo que tengo, y hasta donde he llegado se lo debo a ellos", agradeció Garde.

En su trayectoria profesional figuran nombres como Plácido Domingo (en el álbum Songs, producido por el ganador de 17 Grammys Rafa Sardina), Sabina (Tiempo Después) o David Bisbal (especial TVE Navidad). En el mundo del cine, su trabajo está presente en películas como Si Yo Fuera Rico, La Boda de Rosa, Exodus, Un Mundo Normal, Misconduct, Millennium; Lo que no te mata te hace más fuerte, Tarde para la Ira, La Gran Aventura de los Lunnis y el libro Mágico, El Asesino de los Caprichos, Quixote, Animales Sin Collar, Tiempo Después, Anuncio de Lotería de Navidad (Alejandro Amenábar), Hunter's Prayer, Todos Tenemos un Plan (Viggo Mortersen), La Luz Fría del Día o La Vida Inesperada, entre otras.

En televisión, Vanessa Garde ha trabajado en The Titan Games, 30 Monedas y en series como Galerías Velvet, Gran Hotel o Lo que escondían sus ojos. Sus colaboraciones musicales también incluyen el trabajo con Alberto Iglesias, David Newman, Roque Baños, Lucio Godoy, Joey Newman, Federico Jusid, Cheche Alara, K.C. Porter, Remote Control (la compañía de Hans Zimmer) y Jeff Russo.

Como directora, ha trabajado con la OSN anteriormente en la grabación de la Banda Sonora de D'Artacán y los tres mosqueperros y ha dirigido sesiones en Madrid (coro de RTVE), Londres, Viena, Bratislava y Budapest. En la actualidad, aunque actualmente reside en Madrid, compagina su trayectoria profesional en el medio del cine y televisión entre Navarra, Madrid y Los Ángeles.

Cultura segura

La directora quiso hacer un llamamiento a todos aquellos fanáticos de la música en vivo o simplemente curiosos, para que acudan a la sesión de mañana viernes, para la que todavía quedan entradas. "La orquesta que tenemos en Pamplona es una joya, y el repertorio escogido para la ocasión también. La música es una forma de evasión con la que uno se debe dejar llevar y disfrutar, y más si es en vivo. Quiero remarcar que la cultura es segura y que es un alimento esencial para el alma, como se ha podido comprobar durante la cuarente", concluyó Vanessa Garde.