Un filme sobre la gira final de Berri Txarrak abre el Festival Punto de Vista

pamplona – La película Dardara fue una de las seleccionadas para inaugurar la edición de este 2021 del Festival Punto de Vista que comenzó ayer y se prolongará hasta el próximo sábado en Pamplona.

La directora de Dardara, Marina Lameiro, y el líder del grupo Berri Txarrak, Gorka Urbizu, asistieron a la rueda de prensa de inauguración del festival en la que explicaron que la película fue realizada durante la gira de despedida del grupo.

Rodada en 2019, la conocida banda Berri Txarrak realizó una gira mundial, titulada Ikusi Arte Tour, con la que despedía una trayectoria de veinticinco años. La cineasta navarra Marina Lameiro acompañó al grupo para documentar los últimos pasos del grupo. Según informó Lameiro "no pretende ser un making off de la gira o un DVD de los conciertos, sino que va más allá".

"La película no pretende mostrar los conciertos o directos que llevamos a cabo. El filme va de algo más y, ese algo, es de cómo incide la música en nuestro día a día y en cómo nos ayuda a superar nuestros problemas", agregó Urbizu.

El proyecto refleja momentos de la gira, reflexiones del grupo además de impresiones de diferentes fans de todo el mundo, y la rutina de ellos, "a la que se asoma la película a momentos". "Una de las cosas que queríamos conseguir con Dardara era mostrar y compartir momentos con diferentes fans del grupo que vienen de todas las partes del mundo y en cómo la música puede unir a gente que aparentemente no comparte las mismas cosas. En el filme nos asomamos a la intimidad de esos fans y mostramos cómo viven esos momentos de música en directo", comentó Lameiro.

"Nosotros no hemos intentado revivir un concierto a través de este filme porque sería imposible. Sí que hay momentos de directos y de conciertos que te llevan a ese escenario de antes de la pandemia, pero el enfoque es totalmente distinto. Lo que se ha buscado es que dentro de esa última gira, que fue muy especial con los sentimientos a flor de piel, Marina pusiera el foco en las historias íntimas de cada persona que escucha y sigue al grupo. Por eso, en varias partes del filme lo que se está viendo es un concierto, pero se acaba enfocando a un rostro en particular o a un grupo de personas para mostrar cómo están viviendo ese momento, luego cada uno saca de ahí su propia opinión o sentimiento", afirmó Urbizu.

El solista de la banda confesó que la idea de documentar esta gira "no vino de nosotros", pero aceptaron porque les pareció una buena idea y que sería "algo especial". "Cuando comenzamos a rodar el documental no queríamos que fuese una mera grabación de conciertos o momentos del grupo, queríamos ir más lejos y darle un lenguaje cinematográfico, queríamos que se estrenase en salas de cine y que tuviese un valor detrás de ello, queríamos llegar a gente que incluso no conocía el grupo. Esa fue una de las pocas premisas que teníamos, la idea era acercarnos a los fans y que nosotros no fuéramos los protagonistas de la película, sino la fuerza que tiene la música en la vida de cada uno de nosotros".

Urbizu adelantó que las primeras críticas que han recibido del filme Dardara "han sido buenas" y "la acogida ha sido mejor de lo que esperaban". "Muchas de las personas que han visto la película no conocían al grupo y, a raíz de ver la película, han empezado a seguirnos y a conectar con nuestras canciones y letras. La música tiene ese poder de conectarnos con historias que nos hacen identificarnos y llegar a tocar nuestros corazones", concluyó Urbizu.

Hoy, a partir de las 12.00 horas tendrá lugar una conversación entre Marina Lameiro, Gorka Urbizu y Garbiñe Ortega sobre Dardara. Las invitaciones para asistir se pueden solicitar en la web del festival www.puntodevistafestival.com.

