Ashley Jensen: "Siempre me ha gustado mucho el tipo de comedia que usa el cuerpo para hacer reír"

La actriz escocesa retoma su papel de relaciones públicas convertida en detective en la segunda temporada de 'Agatha Raisin', desde hoy en Cosmo

Adaptando los libros más vendidos de la escritora MC Beaton, la primera temporada de la serie fue un éxito instantáneo en el Reino Unido, creando una sólida base de espectadores en todo el mundo. Los nuevos capítulos se estrenan hoy a las 22.30 horas. Jensen (51 años) es una actriz escocesa nominada a un Emmy por su papel en la serie Extras, en la que apareció de 2005 a 2007. También fue miembro del elenco de la ficción Betty y de la comedia de situación Accidentally on purpose.

¿Cómo describiría su personaje?

–Es una alta ejecutiva y experta en relaciones públicas. Agatha Raisin decide abandonar una carrera de éxito y retirarse prematuramente al tranquilo pueblo de Carsely, en la Inglaterra rural. Desesperada por hacer amigos y encajar, es acusada de asesinato y tiene que convertirse rápidamente en detective para demostrar su propia inocencia. Una vez que le encuentra el gusto a la investigación criminal, ya nadie puede pararla.

La autora de los libros, MC Beaton (Marion Chesney) falleció el año pasado€ ¿le gustó la adaptación televisiva?

–Puedo decir con seguridad que sí. La autora confesó que, si bien ver sus libros adaptados a la pantalla fue abrumador, se emocionó mucho una vez que descubrió quiénes habían sido los actores elegidos. Puedo decir con orgullo que le gustó cómo interpreté al personaje más carismático que había creado, pero aprobó todo el reparto.

¿Es muy diferente al de las novelas?

–Sin duda. Mi personaje en la serie es más joven y los guionistas se han tomado algunas licencias creativas. Aun así, contó con la aprobación de la autora.

Su personaje se mete en todo tipo de problemas para descubrir al asesino€ ¿se requiere una preparación especial?

–Intento cuidarme físicamente, así que practico yoga y me ha sido muy útil en el rodaje. He rodado escenas en esta serie que no creía posible hacer, y son muy divertidas. El coordinador de dobles me felicitó por una secuencia en la que trepé por una pared, la superé y caí dentro de una cesta de ropa mientras sostenía mi teléfono. Aunque no estaba previsto, decidimos mantener la escena.

Agatha Raisin le ha permitido profundizar en un tipo de comedia que ha admirado siempre€

–Sí, siempre me ha gustado mucho el tipo de comedia que usa el cuerpo para hacer reír. Es muy divertido ver a una mujer serena y centrada perder repentinamente el decoro, y a mi personaje le pasa constantemente.

Lo que distingue a Agatha Raisin de otras series de detectives es que tiene un toque de comedia, pero también muestra situaciones cotidianas€

–Sí, los guiones están muy bien escritos. Podemos encontrar momentos muy cómicos, pero también algunos tiernos y sinceros. A lo largo de sus investigaciones, Agatha interroga a mujeres sospechosas que posiblemente se sienten oprimidas y no están muy seguras de sí mismas, y ella de alguna forma se siente solidaria y es honesta con ellas€ De mujer a mujer las entiende.

¿Seguirá Agatha apoyándose en sus amigos para resolver los casos?

–Una de las características de esta serie es su mezcla perfecta de personajes. Para los nuevos capítulos vuelven Mathew Horne interpretando a Roy, un antiguo becario de Agatha que viene de Londres; y Gemma, interpretada por Katy Wix, su asistenta, y que no podría ser más opuesta a mi personaje.

¿Hay nuevas incorporaciones?

–Uno de los principales socios en la investigación criminal de Agatha esta segunda temporada es un pintoresco personaje llamado Charles Fraith, interpretado por Jason Merrells. Charles, que es un aristócrata inglés y es básicamente un playboy que ama la vida, el buen vino, las mujeres, los coches y divertirse. La relación de Charles y Agatha es complicada, y hay entre ellos un flirteo que ha sido divertido interpretar.