El entusiasmo no cumple años

El Teatro Gayarre acogerá este jueves, 25 de marzo, la muestra final del taller que ha realizado Ángel Sagüés con personas mayores. Una cita con el humor y la ternura para la que ya no quedan entradas.

e n una residencia de mayores, varias mujeres padecen la gestión de una dirección más bien perversa. Este es el punto de partida de la muestra final del taller Mayores en la estacada que ha conducido el dramaturgo y director de escena Ángel Sagüés y que, lejos de centrarse en la oscuridad que se ha cernido sobre este tipo de centros en los últimos tiempos, ha apostado por el humor y la ternura, en un intento de corresponder con luminosidad a "la entrega" y "el compromiso" que estas alumnas han manifestado a lo largo de todo el proceso. El estreno tendrá lugar este jueves, 25 de marzo, a las 19.00 horas en el Teatro Gayarre. No quedan entradas.

Desde el pasado mes de octubre, Sagüés, veterano de la escena navarra, ha llevado a cabo este taller en compañía de 23 personas –21 mujeres y dos hombres– que, debido a las restricciones obligadas por la incidencia de la covid-19, han tenido que trabajar divididas en grupos de cinco o seis. "La obra final se compone de escenas con pocos intérpretes cada vez, pero hay un par de ellas que son conjuntas y aun no hemos podido vernos todos juntos", explica el director, que cuenta que el Gayarre "nos ha prestado el escenario un par de días para que podamos hacer la puesta en común" antes del estreno. Mientras tanto, funcionan por separado en la sala de ensayos del inmueble para preparar este montaje inspirado en parte en la obra Fuera de quicio, de José Luis Alonso de Santos. "Cuando arrancamos, allá por octubre, llevábamos seis meses con el tema del confinamiento y las restricciones y se me ocurrió que quizá podríamos hablar de cómo la pandemia ha afectado a los mayores, reflexionando sobre lo vivido a partir de sus propias declaraciones", cuenta Sagüés. Y sigue: "Sin embargo, pronto me di cuenta de que la gente quería justo lo contrario: huir de lo relacionado con el virus, la muerte, el dolor..."

Así que, finalmente, "hemos trabajado una serie de escenas protagonizadas por personajes, mujeres, que están encerradas, casi secuestradas, en una residencia", que cuentan "historias en general divertidas", en las que la ternura y "el factor entrañable" cobran un gran peso.

sentido y sensibilidad "Lo más importante es que la muestra final se compone de situaciones en las que ellas van a poder poner en práctica las herramientas que hemos ido trabajando", agrega el director, que es el cuarto curso consecutivo que imparte el taller para mayores. "Yo llevaba ya un tiempo con el taller para adolescentes cuando Grego (Navarro) –directora del Gayarre– me propuso hacer lo mismo, pero con gente mayor. Y me pareció bien; además, en ese momento yo cumplía los 60", dice.

Y la vivencia de estos años, incluido el último, no ha podido ser mejor. "Por mi experiencia en otros talleres en los que hay gente de todas las generaciones sabía que las personas de más edad siempre afrontan estas actividades con muchas ganas, lo que pasa es que hasta que se creó este taller no había podido centrarme exclusivamente en ellas". Como es lógico, no es lo mismo trabajar con jóvenes que con mayores de 60, "la experiencia vital, el cuerpo, las emociones y el manejo del tiempo y del espacio son totalmente distintos", pero si algo ha aprendido es que cumplir años no es ningún obstáculo. Es más, "esta es la gente más entusiasta que he visto". "Las dificultades que puedan existir para memorizar el texto o para gestionar el cuerpo, las suplen con creces con un compromiso y una entrega increíbles", destaca.

Entre las 23 participantes hay desde maestras que siguen en ejercicio a personas de más de 80 años; "desde personas que tras su jubilación han seguido muy activas hasta quienes han permanecido más adormecidas". Y durante el taller, Ángel Sagüés ha incidido principalmente en que las participantes sean conscientes del cuerpo. "Que vean cómo la cabeza, el cuello, el tronco y las extremidades tienen distintas posibilidades expresivas". Además de utilizar el movimiento y el juego "para despertar todo esto", también "hacemos mucho énfasis en el trabajo sensorial, en lo que significa ver, oír, oler, y tocar no mucho por los tiempos que corren, claro", tratando de "absorber todo para luego dar sensación de verdad" cuando se dice el texto. "Se trata de que no lo digan de memoria o como si lo leyeran, sino que lo asuman desde dentro". Y de cara a la muestra final, "les insisto mucho en que lo importante es el proceso interior, que estamos aquí para vivir una experiencia hacia dentro que luego queremos compartir, pero que esto consiste en encontrarse con el teatro".

de un vistazo

La propuesta. Mayores en la estacada.

Estreno. Jueves, 25 de marzo, a las 19.00 horas.

Entradas. Agotadas. Lista de espera en publicos@teatrogayarre.com.

Dirección. Ángel Sagüés.

Elenco. Esperanza Apezarena, Arantza Beain, María Luisa Echarri, Maialen Escalada, Maika García, Ana Isabel Garciandia, Marigel Garciandia, Gregorio Larumbe, Amelia Martínez de Lizarrondo, Michael McGrath, Masuka Modrego, Teresa Monreal, Iralko Mugueta, Marian Oria, Luisa Ortega, Mª Nélida Oyaga, Teresa Parra, Ana María Puy, Manoli Rivero, Rosa María Salvide, Andresa Sem, Inmaculada Senosiáin, Mirentxu Urtasun.