No estaba preparado

Novela coral, narración intensa€ el experimento conocido como Al final siempre ganan los monstruos resulta ser algo inolvidable, un relato sobre los habitantes de una localidad olvidada, pueblerinos y pueblerinas de los que se habla por los codos y de quienes apenas se sabe que se enfrentan a un mundo a punto de descarrilar. El libro de Juan Manuel López (de Juarma) es la primera incursión del andaluz en la novela o, más bien, en la creatividad al servicio de un género diferente al del tebeo y al de la poesía, donde ya ha divulgado sus miedos, sus dudas y aquello de lo que pueda estar seguro.

"No estaba preparado para enterrar a Lolo. Uno nunca está preparado para esto. Pero perderle para siempre en el único puto momento de nuestras vidas en que no nos hablábamos me dolió mucho". Puede ser el Juanillo, puede ser el Cucaracha o pueden ser todos ellos, el Jony, la Vanessa€ pero el texto de Juarma está elaborado con pasión, con la ayuda de los amigos, trayendo consigo los recuerdos del pasado en Villa de la Fuente, localidad que unió en su momento a un buen número de jóvenes echados a perder.

Así es: Al final siempre ganan los monstruos. ¡Cómo no! "La ambulancia tardó en llegar unos quince minutos, que se hicieron eternos. La señora se estaba poniendo de color amarillo. Subieron a mi casero a una camilla y lo metieron dentro de la ambulancia, para hacerle un reconocimiento. La policía me preguntó que si sabía lo que había pasado", nos suelta el Juarma veinte páginas después, cuando la pesadilla acaba de comenzar.

Es, ésta, una historia de historias fácil de entender y una historieta difícil de vivir sin graves conmociones.

NARRATIVA

AL FINAL SIEMPRE GANAN LOS MONSTRUOS

Autor: Juarma. Editorial: Blackie Books, 2021. Páginas: 280.