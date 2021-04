Desde un viaje por los mundos imaginarios de Julio Verne a talleres y campamentos en torno al arte y el sistema solar. El abanico de propuestas para que los más pequeños disfruten de sus vacaciones entre actividades creativas es amplio.

Las vacaciones de Semana Santa todavía se alargarán unos días para los más pequeños y desde diferentes museos y espacios culturales navarros ofertan un abanico de actividades para disfrutar en este tiempo libre. Desde un viaje por los mundos imaginarios de Julio Verne, a talleres y campamentos en torno a exposiciones o proyecciones y sesiones de astronomía son algunas de las opciones de esta cultura para todos los públicos.

La oferta es variada, si bien está marcada por las limitaciones de aforo debido a la crisis sanitaria de la covid-19. De ahí que muchos de los talleres y campamentos hayan completado ya el cupo de participantes.

red civivox

Los mundos imaginarios de Julio Verne

El escritor, poeta y dramaturgo francés Julio Verne y sus mundos imaginarios protagonizan la programación infantil de la red Civivox. Se han organizado cinco talleres de construcción creativa con Lego, dos talleres artísticos, una sesión de cuentacuentos en inglés y cuatro espectáculos teatrales basados en los mundos imaginarios creados por Verne en sus libros de aventuras. Las inscripciones y compra de entradas pueden realizar a través de www.pamplonaescultura.es, por teléfono en el 010 y presencialmente en cualquier centro Civivox.

La programación comenzará este martes 6 de abril con el primer taller de construcción de Lego en civivox Ensanche, en el que se crearán tres escenas de La vuelta al mundo en 80 días. El miércoles 7 en civivox Mendillorri se recrearán las criaturas acuáticas de 20.000 leguas de viaje submarino; y en Condestable, el jueves 8 las creaciones se centrarán en los viajes del capitán Hattera para encontrar el Polo Norte. El viernes 9, en civivox Jus la Rocha, se crearán un volcán y varias escenas del mundo de fantasía de Viaje al centro de la Tierra. Por último, el sábado 10 se creará un cohete espacial, simulando las aventuras de los protagonistas de Viaje a la Luna.

Asimismo, se han organizado dos talleres artísticos. El martes 6 de abril, de la mano de Itziar Repáraz, se llevará a cabo en civivox Milagrosa un taller para crear un kit poder acompañar a Julio Verne en su viaje al centro de la Tierra.

El jueves 8 de abril, en civivox Ensanche, se creará un autómata de papel inspirado en las aventuras de Julio Verne. El taller pretende adentrarse de forma divertida en la mecánica y en la creación de un autómata, que cobrará movimiento accionando una manivela que mueve el mecanismo interno del juguete.

La programación incluye un cuentacuentos en inglés, en doble sesión el miércoles 7 en civivox Jus la Rocha. Iñigo García, de Top Ten Academy, narrará una aventura del capitán Nemo a bordo de su nave Nautilus.

Entre los espectáculos teatrales, el jueves 8 se representará en civivox San Jorge Verne, el marinero de papel. La compañía Títeres Sol y Sombra busca concienciar sobre la importancia del reciclaje inspirándose en relatos como 20.000 leguas de viaje submarino o La isla de tesoro.

El viernes, en civivox Mendillorri, Acuario Teatro pone en escena Los viajes de Julio Verne, un espectáculo educativo, divertido y participativo en el que hacen ficción dentro de la ficción a través de algunas de las novelas más emblemáticas del autor.

El sábado 10 de abril será el turno de Markeliñe, con su propuesta La vuelta al mundo en 80 cajas en civivox Iturrama, un espectáculo de teatro gestual en el que tres trabajadores de un almacén transforman su rutina en una gran aventura.

Por último, el domingo 11 de abril en Condestable, la Nave Teatro representará Viaje al corazón de la aventura, con las aventuras del capitán Nemo y su Nautilus.

museo y biblioteca de navarra

Entre arte y literatura

En el caso del Museo de Navarra, se han programado cuatro talleres infantiles en torno a la exposición temporal Gerardo Lizarraga. Artista en el exilio. Serán cuatro sesiones consecutivas en formato bilingüe –castellano y euskera– y se desarrollarán durante los días 6, 7, 8 y 9 de abril, de 10.30 a 12.00 horas. Están dirigidos a niñas y niños de entre 5 y 12 años y las inscripciones se pueden realizar de forma presencial en el propio museo.

Por su parte, en la Biblioteca de Navarra han organizado diferentes talleres creativos en torno al libro. El 6 de abril, de 11.00 a 13.00 horas, tendrá lugar una sesión en euskera de la iniciativa Voy a hacer un libro. Liburu bat egingo dut, en la que participan 49 bibliotecas da la red pública de Navarra y que está dirigida a niñas y niños de 8 a 12 años. El 7 de abril, de 11.00 a 13.00 horas, se celebrará la actividad ¡Estampa tu bolsita portalibros! y al día siguiente, el 8 de abril, tendrá lugar la sesión en castellano del taller Voy a hacer un libro. La inscripción está ya cerrada.

museo oteiza

Érase una vez un museo

Con un taller en familia titulado La naturaleza como escultura arrancó ayer la programación especial de Museo Oteiza del mes de abril. Además, también se celebrará un campamento infantil, que bajo el nombre Érase una vez un museo, invitará a los participantes a trabajar distintos lenguajes artísticos como el dibujo, el grabado o la escultura, para inventar obras hasta crear el museo ideal. El campamento se celebra del 6 al 9 de abril, de 10.00 a 13.30 horas, es bilingüe y el precio es de 40 euros por participante. Está dirigido a niñas y niños de entre 6 y 11 años. Los interesados se pueden apuntar enviando un e-mail a didactica@museooteiza.org.

planetario de pamplona

Conocer el Sistema Solar

En cuanto al Planetario de Pamplona, cuentan con un programa variado, que incluye talleres, un campamento infantil y proyecciones de películas. Las plazas para el campamento infantil –que tendrá lugar el 6 de abril– y el taller Una mañana de ciencia –10 abril– están completas, pero todavía hay disponibilidad para las diferentes proyecciones, que incluyen además una explicación del cielo en directo.

La particular cartelera del planetario contará con varias sesiones. El cielo de Cloe se proyectará el 7 de abril –11.00 horas– y el día 10 –16.30 horas–; El jardinero de la galaxia se exhibirá el 8 de abril –11.00 horas–; Beyond the Sun, dirigida especialmente a personas de edades comprendidas entre los 7 y 14 años, el 9 de abril –12.30 horas– y El mundo de Fugaz el 9 de abril –11.00 horas–. El precio por entrada de cada sesión es de 6 euros y su duración es de 60 minutos.

museo universidad de navarra

El musical 'Cats'

La música será protagonista en el Museo Universidad de Navarra con un campamento infantil que del 6 al 9 de abril contará con el musical Cats como protagonista. Los participantes –las plazas están agotadas– practicarán diferentes disciplinas artísticas que intervienen en un musical.

Asimismo, hoy tendrá lugar la habitual visita dramatizada por el museo, que desde el centro celebran el primer domingo de cada mes. Así, a las 12.00 y a las 13.00 horas, el Museo acogerá diferentes secuencias teatrales, en una actividad incluida con la propia entrada del museo y que requiere reserva previa.

