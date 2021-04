La nieta de la duquesa de Alba vuelve a la moda

la barroca Brianda Fitz-James Stuart afirma que ha heredado la pasión creativa de su abuela Cayetana

acostumbrada a que la definan como la nieta "barroca" de la duquesa de Alba, Brianda Fitz-James Stuart presentó ayer una colección de moda en la que aúna dos de sus pasiones, el diseño y la ilustración. "Estoy contenta de volver a hacer moda, la echaba de menos", afirma. Desde niña ha sentido pasión por hacer cosas creativas. El arte forma parte de su ADN. "Creo que es un pasión que he heredado de mi abuela Cayetana", dijo a Efe. "Esa cosa mía barroca puede que también sea un punto en común con mi abuela", dice con timidez y entre risas esta diseñadora que vuelve a la moda. Los últimos cuatro años ha estado volcada en la pintura y la ilustración que ha plasmado en un sinfín de soportes. "Me divierte hacer nuevas cosas, he querido probar nuevos caminos e ilustrar libros o proyectos de decoración". Dice que lo bonito del estampado es que no hay límites, puedes estampar todo, "pero cada soporte tiene su dificultad, son nuevos retos".

Formada en el Instituto Europeo del Diseño de Moda, debutó en la firma La Casita de Wendy y luego creó Planet Palmer. Tras aprender el oficio, enfocó su carrera hacia su verdadera vocación: la ilustración. Y ahora, sus ilustraciones de estética naíf, cuajadas de ingenuidad y colores vivos, las ha llevado a una colección completa para la firma española Trucco. "Son prendas frescas, alegres, románticas y con una nueva mirada al universo tropical", afirma.

La artista ha trabajado, "muy cómoda", con el equipo de diseño de la marca para crear una colección cápsula para la temporada primavera- verano 2021, compuesta por 18 prendas con dos estampados exclusivos. "Quería una imagen tropical, sin caer en lo tópico", dice esta diseñadora, que se ha inspirado en la naturaleza del continente americano del siglo XV, un imaginario que se repite en diferentes tamaños, creando ritmo y dando textura a las prendas. Le inspira la naturaleza, "no hay nada más bello y perfecto", además de las obras de El Bosco, Arcimboldo o los pintores prerrafaelitas y le apasionan el arte egipcio, las artes decorativas o el simbolismo. Nuevo mundo es el nombre de este trabajo en el que destacan los tejidos naturales, como el lino o el algodón orgánico. Son prendas divertidas, ligeras, cómodas, versátiles. "He adaptado mi gusto a la marca, son piezas elegantes que no llaman la atención".

Nacida en Madrid en 1984 y criada en un ambiente cultural, es hija de Eugenia Fernández de Castro y Jacobo Siruela. Ambos se encargaron de nutrir su infancia con literatura y pintura. No solo sus dibujos, alegres, llenos de color, enamoran a marcas de lujo como Gucci o Hermés, también su personalidad e imagen transgresora le ha llevado a ejercer de modelo en el último perfume de Comme des GarÇons, aunque reconoce que modelo nunca ha sido. "Hoy, con las redes sociales todo el mundo es modelo", dice Brianda Fitz-James Stuart, que aclara que las veces que ha posado lo ha hecho "por amistad". Confiesa que prefiere estar en segundo plano.