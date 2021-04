Rafael Moneo gana el León de Oro en la Bienal de Arquitectura de Venecia

El arquitecto Rafael Moneo ha sido reconocido con el León de Oro a la Trayectoria de la 17ª Exposición Internacional de Arquitectura de la Bienal de Venecia, que abrirá sus puertas el próximo sábado 22 de mayo de 2021. "Rafael Moneo es uno de los arquitectos más transformadores de su generación", ha apuntado Hashim Sarkis, el comisario de la Bienal 2021.

Entre los trabajos de Moneo, Premio Pritzker de arquitectura, se encuentran el Auditorio Kursaal, el Museo del Prado, la estación de tren de Atocha y la Catedral de Los Ángeles. En ese sentido, destaca la capacidad de cada proyecto arquitectónico para responder a las contingencias del sitio, lugar y función. Además, como docente, ha guiado rigurosamente a varias generaciones de arquitectos hacia la arquitectura como vocación. En ese sentido, como académico, ha combinado su destreza visual y sus rigores analíticos para ayudar a reinterpretar algunos de los edificios históricos más canónicos con nuevos ojos. Por su parte, como crítico de la escena contemporánea, también ha escrito acerca de fenómenos emergentes y proyectos clave, a la par que ha establecido algunos de los diálogos más importantes del panorama actual de la arquitectura con arquitectos de todo el mundo. Según apuntan desde la Bienal en un comunicado, "a lo largo de su larga carrera, Moneo ha mantenido una destreza poética, recordándonos el poder de la forma arquitectónica para expresar, dar forma pero también para perdurar. También se ha comprometido tenazmente con la arquitectura como acto de construcción".

Biografía

José Rafael Moneo Vallés, nace en Tudela (Navarra) en mayo de 1937. Realiza sus estudios en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, obteniendo la titulación en 1961. En 1963 es becado por la Academia de España en Roma, permaneciendo en esta ciudad hasta 1965. A su vuelta a España inicia su trabajo profesional en Madrid, así como su relación con la enseñanza como profesor en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (1966-1970). En 1970 obtiene la Cátedra de Elementos de Composición en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, donde enseñará hasta 1980, año en el que se encarga de la Cátedra de Composición de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid hasta 1985. En 1985 es nombrado Chairman de la Graduate School of Design de la Universidad de Harvard, posición que mantiene hasta julio de 1990. En la actualidad Rafael Moneo conserva su condición de Professor of Architecture en la Graduate School of Design de la Universidad de Harvard, siendo titular de la Sert Professorship. La actividad de Rafael Moneo como arquitecto va acompañada por la que desarrolla como conferenciante y crítico. Co-fundador de la revista Arquitecturas Bis, sus escritos se han publicado en las más destacadas revistas profesionales y la presentación de su trabajo, mediante exposiciones y conferencias, le ha llevado a numerosas instituciones a uno y otro lado del Atlántico.