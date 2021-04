san sebastián – Alejandro Amenábar concluyó el lunes el rodaje de su serie La Fortuna en Pasaia. No obstante, la producción tendrá hoy una última jornada en Erandio, donde el cineasta recreará en una piscina el hundimiento de la embarcación Nuestra Señora de las Mercedes, un hecho histórico que se produjo en 1804 y que dos siglos después provocó un conflicto legal entre el Estado español y la organización estadounidense Odyssey. No en vano, esta empresa cazatesoros se apropió en 2007 de medio millón de monedas de oro y de plata que se encontraban en el fondo del Atlántico y que pertenecían a la carga del citado navío. Desde el pasado 14 de abril, Amenábar ha convertido la bahía de Pasaia y la costa guipuzcoana en el Algarve portugués. "Rodar La Fortuna en Pasaia ha sido un acierto", comentó ayer el productor Fernando Bovaira en un encuentro con la prensa en las instalaciones de Albaola, tras una visita al set de rodaje situado en el puerto. Amenábar rodó los últimos planos a bordo del Étoile du Roy, que junto a la Shtandart, ha estado este tiempo anclado en los muelles del Reloj y Avanzado, propiedad de Sobrinos de Manuel Cámara. El productor donostiarra Koldo Zuazua, por su parte, subrayó las "facilidades" que todas las entidades portuarias les han dado a la hora de filmar. El tiempo, en estos días, también ha ayudado, pese a que la lluvia ha azotado al resto del Estado.

La Fortuna es una serie con elenco internacional que adapta el cómic El tesoro del Cisne Negro, de Paco Roca y Guillermo Corral, que se basa en el caso Odyssey. El director de obras como Tesis o Abre los ojos declaró ser un apasionado de la novela gráfica original y, por ello, ha intentado trasladarla de la forma "más fiel" posible a la pequeña pantalla. En este sentido, la serie cuenta con un pasaje histórico, un flashback que reproduce el hundimiento de Nuestra Señora de las Mercedes tras una escaramuza a principios del siglo XIX. Amenábar ha rodado esta pequeña pieza histórica durante dos semanas, tanto dentro de la bahía como en alta mar, algo que, tras el montaje y la edición, apenas supondrá una pieza de "diez o doce minutos" dentro de seis episodios de 45.

Originalmente, el rodaje de este flashback iba a tener lugar en verano de 2020, coincidiendo con el Festival Marítimo de Pasaia. No obstante, el covid-19 provocó la cancelación de este encuentro náutico y también la paralización de todas las producciones de Movistar+. La pandemia y los costes de producción hicieron que Aménabar se replantease la necesidad este pasaje histórico, no obstante, concluyó que era fundamental para la narración. A su juicio, era necesario para "establecer una conexión emocional" con los hechos históricos, no con el hundimiento del tesoro, sino "con el drama humano" que supuso, con las "cientos de vidas" que se perdieron.

Aunque se declaró "enemigo de lo digital", en esta ocasión no le quedarán muchas opciones. De hecho, aunque se han utilizado dos embarcaciones para la filmación, el departamento de efectos especiales añadirá otras seis que participaron en la refriega. En este mismo sentido, Pasaia no representa más que la ubicación en la que se han rodado estas escenas y, por lo tanto, todo el entorno desaparecerá en la posproducción.

david contra goliat "La Fortuna es la revindicación de la buena gente", añadió Amenábar, que quedó prendado de la historia de Paco Roca y Guillermo Corral por su tinte "tintinesco" mezclado con "costumbrismo".

Esta ficción representa la lucha de "David contra Goliat", al tiempo que reivindica el papel primordial y liberador de la cultura en la sociedad. En este contexto, la serie se sumerge en el conflicto legal y diplomático que supuso el caso Odyssey.

Movistar+ cuenta con unos compañeros internacionales de primer orden, dado que la ficción está coproducida –también será distribuida– por AMC, responsable de títulos como Breaking Bad o Mad Men. "Cuando les dijimos que la dirigía Amenábar, no tardaron ni un minuto en subirse al carro", aseguró el director de Producciones Originales de Movistar+, Domingo Corral, que añadió que ha sido una "producción compleja". Por exigencias del guion, la mitad ha sido filmada en inglés y la otra mitad en castellano. Asimismo, el rodaje ha contado con varios enclaves, además de Pasaia. Comenzó el 3 de agosto de 2020 en Madrid y también ha pasado por Cádiz y Washington, entre otros.

De hecho, al ser una historia de corte internacional, ha contado con un elenco conformado por intérpretes de los dos lados del charco. Álvaro Mel da vida a Álex Ventura, el joven intérprete de esta historia, que contará con la ayuda de Ana Polvorosa y de Clarke Peters, conocido por su papel en The Wire, que se meterá en la piel de un abogado que ayudará al Gobierno español en su litigio contra la empresa cazatesoros. ¿Y quién es el actor que da vida a Frank Wild, el pirata del siglo XXI y villano de esta historia? Nada más y nada menos que el nominado al Óscar Stanley Tucci. El elenco se completa con actores como Blanca Portillo, Karra Elejalde, Pedro Casablanc y T'Nia Miller.

¿estreno en el zinemaldia? "Nosotros encantados" respondió Domingo Corral a la pregunta de si, como ha ocurrido los últimos años con series de la plataforma, La Fortuna será parte de la próxima edición del Zinemaldia. En este sentido, comentaron que debe ser el comité de selección el que tome esa decisión tras ver el corte final de los seis episodios en julio. Sea como sea, esta produción, que supone la primera ficción seriada de Amenábar, se estrenará a finales del mes de septiembre, coincidiendo en fechas con el Festival.

"He hecho la serie que me gustaría ver a mí en mi casa", aseguró el responsable de Los otros, que se empeñó en ser el director de los seis episodios. A su vez, agregó que no le ha supuesto ningún trabajo añadido rodar una historia para la pequeña pantalla: "El procedimiento ha sido el mismo que el de una película". Asimismo, y con rotundidad afirmó: "Sí, repetiría la experiencia".