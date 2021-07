'Vencidos', una historia sobre la memoria, este jueves en Olite

pamplona – El Festival de Teatro de Olite continúa este jueves con su programación en el escenario La Cava con la obra Vencidos, una producción de Iluna Producciones dirigida por Miguel Goikoetxeandía e interpretada por Marta Juaniz, Ana Berrade, David Larrea y Miguel Goikoetxeandía.

Cuenta Vencidos la historia de una generación de mujeres "sin ombligo", que se dieron a los demás y no pudieron elegir. Mujeres que tuvieron que sacar adelante a sus familias, quitándose el pan para que los demás tuviesen mantequilla. Nacidas en una situación de conflicto. Capaces de dar fruto sin tener raíces. Mujeres como Juany, una niña de Lerín que pierde a su madre en los primeros días de la Guerra Civil. A partir de ese momento recorre los campos con su padre para tratar de sobrevivir, empujando un carro que no es suyo, que no le pertenece y del que ya no podrá desprenderse nunca, un carro como símbolo de todos los carros ajenos de los que tirará toda su vida. Extraperlo, exilio, hambre, emigración, lucha y búsqueda de reparación son algunos de los ingredientes que aúna esta obra de teatro, que podrá ser vista en el escenario La Cava de Olite a las 22.00 horas.

Esta obra, una historia pequeña que representa a muchas historias pequeñas, habla sobre la memoria, con mayúsculas. Memoria para entendernos, para asentar las bases de una convivencia.