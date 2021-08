El Clásica Plus se consolida con más de 1.500 espectadores

La capital navarra despidió el domingo por la noche al Festival Internacional Clásica Plus 2021 con el concierto Schubertíada, dedicado a una de las obras más importantes de música de cámara de todos los tiempos.

Tras cinco días de adrenalina sobre el escenario de la Sala de Cámara del Baluarte, la directora del festival, Isabel Villanueva, ha echado la vista atrás asegurando que no es "la misma que hace una semana".

En una rueda de prensa ofrecida esta mañana a los medios de comunicación, la violinista pamplonesa ha hecho balance sobre esta segunda edición, dirigida principalmente a un público "sin etiquetas", "de todas las edades" y dentro de un espectro "local, nacional e internacional".

También, Villanueva ha aprovechado la ocasión para enfatizar la importancia de que la cultura se vea "apoyada paralelamente por instituciones públicas y entidades privadas". La directora del festival ha resaltado el papel que adquirió "la financiación público-privada en un proyecto de este calibre".

UNA BUENA ACOGIDA Y es que más de 1.500 personas participaron en los siete conciertos, cuatro talleres infantiles y tres charlas programadas en esta edición del festival. Los datos de asistencia anunciaron que se completó más de un 85% del aforo en prácticamente la totalidad de los conciertos. Es más, el recital inaugural de la soprano María Bayo llegó incluso a colgar el cartel de sold out.

Sin duda, el espectador ha sido un componente clave. "Me quedaría con el público. Sin éste, no hay festival", ha mantenido Villanueva. La violinista ha proseguido afirmando que el público "se siente parte, nos da magia y esa energía solo pasa en los conciertos". Por eso, parte del secreto del Clásica Plus reside en que "las propuestas están pensadas para que cualquier persona pueda disfrutar de la música clásica sin prejuicios ni clichés", ha sostenido Villanueva.

REPERCUSIÓN MEDIÁTICA Un estudio de Kantar Media constató que el festival había alcanzado un retorno publicitario equivalente a más de un millón de euros. A su vez, la edición sobrepasó la barrera de los "5.000 impactos digitales a través de las redes sociales", ha afirmado la directora, lo que posibilita el acceso a nuevos públicos.

Situando estas cifras por tipo de fuente, más de la mitad de los impactos fueron en prensa nacional; el 27,55%, en portales digitales; y, el 20,98% restante, en medios navarros.

EL CLÁSICA PLUS 2022 Una vez efectuado el balance de esta segunda edición, es cuestión de tiempo que la dirección del festival plantee una tercera. "Cuando los sueños se hacen realidad, uno ya no es como era antes", ha detallado Villanueva. La aceptación del Clásica Plus en Pamplona busca la continuidad y el asentamiento en la ciudad.

Lo que está claro es que las siguientes ediciones prometerán "espacios y lugares innovadores" donde congenien "una variedad de propuestas" que den cabida a "una diversidad de públicos", ha adelantado la ponente pamplonesa. En estas líneas, la directora del Clásica Plus ha concluído que "cuando se trabaja con cariño y pasión, los resultados son siempre positivos".