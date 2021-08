El Palacio de Ezpeleta se llena de música y teatro

Programa de actividades durante agosto. Durante el mes de agosto, El Patio del Palacio de Ezpeleta será escenario de propuestas musicales, teatrales diferentes infantiles y proyecciones cinematográficas. El programa arrancó ayer de la mano de The Mirrorballs, banda que ofreció un concierto de versiones de la música de los 70, girando a ritmo de funk, música disco, rhythm and blues, soul y rock and roll. La actividad continuará hoy con el espectáculo Baserriko Porrusalda, de Bapatean Zirko.