The Offspring expulsa a su batería por no vacunarse contra la covid-19

El batería Pete Parada ha denunciado a través de su perfil de Twitter que ha sido despedido de la banda The Offspring, de la que era miembro desde 2007, por no haberse vacunado contra la covid-19, una acusación sobre la que la banda de momento no se ha pronunciado en sus redes.



Según ha explicado el músico en un largo hilo de mensajes, su decisión se debe a que, debido a su historial médico y las posibles contraindicaciones de la inyección, su doctor le ha desaconsejado someterse a la misma.



"Pasé el virus hace un año con síntomas leves, así que me siento confiado en que sería capaz de sobrellevarlo de nuevo, pero no tan seguro de sobrevivir a otro brote del síndrome de Guillain-Barré", ha argumentado Parada sobre una afección que ya sufrió de pequeño y que "ha ido a peor" con el tiempo.





I've got some unfortunate and difficult news to share. I know many of my close friends and family would've preferred to hear this privately first - and I apologize for the public nature of my disclosure, but I don't know how to have this conversation multiple times. 1/17