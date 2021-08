¿Qué pasaría si...? Las realidades paralelas de Marvel

Uno de los pósters de 'What If...?' con la Capitana Carter en primer plano, una auténtica máquina de pelear. Foto: Disney+

La nueva serie de Marvel para Disney+, '¿Qué pasaría si...? ('What If...?'), muestra desde hoy cómo hubiera sido el Universo de los Vengadores si los acontecimiento vistos en las películas hubiesen sucedido de otro modo.

ysi el capitán América fuera una mujer británica? ¿Y si Black Panther formara parte de Guardians of the Galaxy? Estas juguetonas hipótesis componen la traviesa premisa de What If...? (¿Qué pasaría si...?), la primera serie animada de Marvel en Disney+ que explora las infinitas realidades paralelas del multiverso. Con nueve episodios que se estrenarán cada semana a partir de hoy, What If...? retuerce y amplía la enrevesada narración entrelazada del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) de la mano de Jeffrey Wright, que presta su voz al personaje llamado Uatu o, como se le denomina en la serie, The Watcher (El Vigilante). "Este es un multiverso grande en el que hay algo para todos", aseguró en una entrevista con Efe.

The Watcher es el narrador omnisciente de What If...?: un guía solemne y todopoderoso que observa y muestra todas estos "desvíos" de la historia troncal del MCU (Universo Cinematográfico Marvel). Esta criatura pertenece a una de las razas de semidioses más antiguas de la creación que, como su nombre indica, se dedican a observar el Multiverso sin intervenir en él, recopilando la mayor cantidad posible de información. En principio, ni puede ni debe interferir en las historias de la serie, pero Wright, con picardía, dejó la puerta abierta a que su personaje se salte las reglas en algún momento. "Lo que pasa con todos los personajes que encontramos en Marvel es que son poderosos pero también tienen limitaciones, tienen debilidades. The Watcher es extremadamente poderoso, pero también tiene sus grietas así que veremos qué significa eso en adelante", comentó sin dar más detalles.

viajes temporales Estrujar el tiempo y alterarlo a su antojo es algo con lo que MCU ha jugado de forma habitual. Ahí están, por ejemplo, los viajes temporales de la muy reciente Loki o las tretas en el pasado de Dr. Strange para vencer en el futuro a Thanos en la apoteosis de Avengers: Endgame (2019). En este caso, What If...? va más allá al imaginar, con capítulos autoconclusivos y narraciones independientes, cómo serían las historias de MCU si se contaran de otra forma o si sus personajes desempeñaran roles diferentes. Por ejemplo, en el primer episodio Capitán América no existe ni Steve Rogers (Chris Evans en las películas) es un superhéroe, ya que su lugar con el escudo en la mano y luchando contra los nazis en la II Guerra Mundial lo ocupa su pareja Peggy Carter (Hayley Atwell). "Como forma de establecer la pauta para estas historias, me pareció una elección maravillosa (...) Me encanta que a las mujeres jóvenes se les invite a este espacio desde el principio", indicó Wright. El actor admitió que esta serie la van a disfrutar sobre todo los fans de Marvel que conocen perfectamente el canon del MCU y que apreciarán todas las novedades y actualizaciones de What If...? Pero opinó que también los seguidores casuales del MCU pueden pasar un buen rato. "Hay parábolas poderosas y lecciones que se examinan en esta serie así que pienso que todo el mundo puede encontrar algo a lo que agarrarse y llevarse con ellos", indicó.

CHADWICK BOSEMAN Más allá de Jeffrey Wright, el doblaje en versión original de la serie incluye muchos alicientes ya que actores del MCU como Benedict Cumberbatch, Chris Hemsworth, Benicio Del Toro, Natalie Portman, Mark Ruffalo, Samuel L. Jackson, Josh Brolin, Tilda Swinton, Michael Douglas y Danai Gurira han colaborado con sus voces en el proyecto. Pero ninguno puede eclipsar al desaparecido Chadwick Boseman, que ofrece aquí su último adiós en Marvel doblando a Black Panther en su divertido fichaje por Guardians of the Galaxy.

En este sentido, Wright reflexionó sobre el legado de Boseman y sobre su propia experiencia personal con el actor. "Le conocí en sus inicios como Black Panther en la Comic-Con. Nos encontramos en un baño. Yo estaba promocionando Westworld y él me habló de mi trabajo y de las formas en que le había influido", recordó sobre lo que describió como "una bonita sorpresa". "Después, cuando todos descubrimos por lo que había pasado demasiado tarde, me conmovió de una forma increíble. Me impactó e impresionó su elegancia y humanidad al haberse comportado de una manera tan discreta (...) Fue un ejemplo. Es simplemente escandaloso pensar que hacía todo este trabajo mientras estaba luchando por su propia vida y sin una queja", finalizó.